Ολυμπιακός: Πιάνει Λιμάνι ο Σάλιακας

Μετά από επτά χρόνια ο Μανώλης Σάλιακας αναμένεται να ντυθεί ξανά στα ερυθρόλευκα.

Οι Ερυθρόλευκοι είχαν βγει στην αγορά για έναν ακόμη δεξιό μπακ, παρά την απόκτηση του Μαφέο και προχωρούν την περίπτωση του Μανώλη Σάλιακα.

Ο 29χρονος άσος αγωνίζεται την τελευταία τετραετία στη Γερμανία με τη Ζανκτ Πάουλι κι ετοιμάζεται να φορέσει ξανά τη φανέλα του Ολυμπιακού, από τις ακαδημίες του οποίου αναδείχθηκε, πριν αποχωρήσει οριστικά το 2019.

Παρότι δεσμεύεται με συμβόλαιο, ο Σάλιακας αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα για χάρη του Ολυμπιακού, μετά από 120 εμφανίσεις με 9 γκολ και 12 ασίστ στη Γερμανία.