ΑΕΚ: Οριστική η ανανέωση Γκατσίνοβιτς, υπέγραψε μέχρι το 2028

Ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς επέκτεινε το συμβόλαιο του με την ΑΕΚ μέχρι το 2028. Μόνο οι ανακοινώσεις απομένουν πλέον.

Ο διεθνής Σέρβος μεσοεπιθετικός, που τα είχε βρει σε όλα με την Ένωση, ουσιαστικά πλέον έχει υπογράψει το νέο του συμβόλαιο και απομένουν μόνο τα τυπικά και οι ανακοινώσεις που πάνε πιθανότατα προς τις αρχές Ιουλίου λίγο πριν φύγει η ομάδα για την Ολλανδία. Να τονίσουμε πως η επισημοποίηση της ανανέωσης Γκατσίνοβιτς δεν μπορούσε να γίνει το προηγούμενο διάστημα καθώς με την ολοκλήρωση της σεζόν ο ποδοσφαιριστής υποβλήθηκε στη γνωστή επέμβαση στο γόνατο (είχε πρόβλημα στον μηνίσκο), μετά έκανε και μια δεύτερη επέμβαση στην μύτη ενώ ακολούθως αναχώρησε από την Αθήνα για διακοπές επομένως δεν υπήρχε δυνατότητα για ανακοινώσεις.

Από τη Βοϊβοντίνα στην ΑΕΚ: Η ξεχωριστή σύνδεση Μάρκο Νίκολιτς - Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς.

Να τονίσουμε πως η ανανέωση Γκατσίνοβιτς αποτελούσε επιθυμία του Μάρκο Νίκολιτς και προφανώς και του ίδιου του ποδοσφαιριστή. Ο 31χρονος άσος, είχε ξαναβρει φέτος τον ρόλο του στην ΑΕΚ, με τον Μάρκο Νίκολιτς να τον αξιοποιεί σε διάφορες θέσεις. Ο Γκατσίνοβιτς, ήρθε στην Ένωση το καλοκαίρι του 2022 και έκτοτε έχει 19 γκολ και 8 ασίστ σε 130 παιχνίδια. Μάλιστα, είχε πετύχει το πρώτο ιστορικό γκολ απέναντι στον Ιωνικό στο πρώτο παιχνίδι της Αγιά Σοφιάς.

Φέτος μέτρησε 31 συμμετοχές, σκοράροντας δύο σημαντικά γκολ στο Conference League και γενικότερα σε αρκετά παιχνίδια όπως στο ντέρμπι της Λεωφόρου ειχε κομβικό ρόλο.

Ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, που φέτος συμπλήρωσε μια τετραετία στα κιτρινόμαυρα, έχει κατακτήσει με την φανέλα της ΑΕΚ δύο πρωταθλήματα και ένα Κύπελλο.