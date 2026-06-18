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Στο Λουξεμβούργο η Εθνική Ανδρών για την τελική μάχη πρόκρισης στο European League

Βόλεϊ
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Στο Λουξεμβούργο βρίσκεται από το πρωί της Πέμπτης (18/6) η αποστολή της Εθνικής ανδρών για το τρίτο και τελευταίο τουρνουά του European League.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα ταξίδεψε με απευθείας πτήση από την Αθήνα και το μεσημέρι θα πραγματοποιήσει και την πρώτη της προπόνηση στο κεντρικό γήπεδο, όπου το Σάββατο (20/6, 19.30) θα αντιμετωπίσει την Αυστρία και την Κυριακή (21/6, 18.30) το Λουξεμβούργο.

Μετά από τέσσερις αγώνες η Εθνική ανδρών βρίσκεται με ρεκόρ 3-1 στην 6η θέση και για να προκριθεί θα χρειαστεί να νικήσει και τους δύο αγώνες στο Λουξεμβούργο αλλά και συνδυασμό αποτελεσμάτων από τις ομάδες που βρίσκονται από πάνω της στην βαθμολογία.

Η αποστολή της Εθνικής αποτελείται από:

  • Ακραίοι: Θανάσης Πρωτοψάλτης (Αρχηγός), Αλέξανδρος Ράπτης, Σπύρος Χανδρινός, Σταύρος Μούχλιας.
  • Διαγώνιοι: Δημήτρης Μούχλιας, Άγγελος Μάρκου.
  • Κεντρικοί: Θοδωρής Βουλκίδης, Δημοσθένης Λινάρδος, Λάμπρος Πιτακούδης, Δημήτρης Θεοδόσης.
  • Πασαδόροι: Μάρκος Γαλιώτος, Σταύρος Κασαμπαλής.
  • Λίμπερο: Άρης Χανδρινός, Δημήτρης Τζιάβρας.

Το προπονητικό επιτελείο αποτελείται από τον ομοσπονδιακό προπονητή Κώστα Χριστοφιδέλη, τους άμεσους συνεργάτες του Γιώργο Στεφάνου, Κώστα Καρπαθάκη, Μιχάλη Σαρικεΐσογλου, τον τιμ μάνατζερ Μάριο Γκιούρδα, την στατιστικολόγο Βίκυ Νεντή, τον γυμναστή Λάμπρο Δάνα και τον φυσιοθεραπευτή Γιώργο Ζαζά.

ΤΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ

Πρώτο τουρνουά (05-07/06/2026 – Σουηδία): Σουηδία, Αζερμπαϊτζάν, Ελλάδα

Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026

  • Ελλάδα – Σουηδία 2-3 (25-19, 25-23, 25-27, 18-25, 13-15)

Σάββατο 6 Ιουνίου 2026

  • Αζερμπαϊτζάν – Ελλάδα 0-3 (20-25, 22-25, 07-25)

Δεύτερο τουρνουά (12-14/06/2026 – Ελλάδα): Ελλάδα, Βόρεια Μακεδονία, Ισλανδία

Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026

  • Ισλανδία – Ελλάδα 0-3 (14-25, 13-25, 12-25)

Σάββατο 13 Ιουνίου 2026

  • Βόρεια Μακεδονία – Ισλανδία 3-0 (25-21, 25-23, 25-19)

Κυριακή 14 Ιουνίου 2026

  • Ελλάδα – Βόρεια Μακεδονία 3-0 (25-19, 25-20, 25-23)

Τρίτο τουρνουά (19-21/06/2026 – Λουξεμβούργο)

Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026

  • 20.30: Αυστρία – Λουξεμβούργο

Σάββατο 20 Ιουνίου 2026

  • 19.30: Ελλάδα – Αυστρία

Κυριακή 21 Ιουνίου 2026

  • 18.30: Λουξεμβούργο – Ελλάδα

Βαθμολογία

  1. Ολλανδία, 4 νίκες – 0 ήττες, 12 βαθμοί, 12-0 σετ, 301-219 πόντοι
  2. Εσθονία, 4 νίκες – 0 ήττες, 12 βαθμοί, 12-1 σετ, 331-266 πόντοι
  3. Φινλανδία, 4 νίκες – 0 ήττες, 11 βαθμοί, 12-2 σετ, 357-274 πόντοι
  4. Δανία, 4 νίκες – 0 ήττες, 11 βαθμοί, 12-3 σετ, 351-294 πόντοι
  5. Ισραήλ, 4 νίκες – 0 ήττες, 11 βαθμοί, 12-4 σετ, 371-294 πόντοι
  6. ΕΛΛΑΔΑ, 3 νίκες – 1 ήττα, 10 βαθμοί, 11-3 σετ, 331-259 πόντοι
  7. Τσεχία, 3 νίκες – 1 ήττα, 10 βαθμοί, 11-4 σετ, 357-285 πόντοι
  8. Ισπανία, 3 νίκες – 1 ήττα, 10 βαθμοί, 11-4 σετ, 344-315 πόντοι
  9. Ελβετία, 3 νίκες – 1 ήττα, 9 βαθμοί, 10-3 σετ, 321-280 πόντοι
  10. Πορτογαλία, 3 νίκες – 1 ήττα, 9 βαθμοί, 10-4 σετ, 328-279 πόντοι
  11. Ρουμανία, 3 νίκες – 1 ήττα, 8 βαθμοί, 9-5 σετ, 324-263 πόντοι
  12. Σουηδία, 3 νίκες – 1 ήττα, 8 βαθμοί, 10-6 σετ, 354-342 πόντοι
  13. Λετονία, 2 νίκες – 2 ήττες, 6 βαθμοί, 8-6 σετ, 323-302 πόντοι
  14. Κροατία, 2 νίκες – 2 ήττες, 6 βαθμοί, 7-6 σετ, 300-272 πόντοι
  15. Σλοβακία, 2 νίκες – 2 ήττες, 6 βαθμοί, 6-6 σετ, 288-259 πόντοι
  16. Ουγγαρία, 2 νίκες – 2 ήττες, 6 βαθμοί, 6-6 σετ, 258-268 πόντοι
  17. Μαυροβούνιο, 2 νίκες – 2 ήττες, 6 βαθμοί, 7-8 σετ, 314-340 πόντοι
  18. Βόρεια Μακεδονία, 2 νίκες – 2 ήττες, 6 βαθμοί, 6-7 σετ, 297-292 πόντοι
  19. Αυστρία, 1 νίκη – 3 ήττες, 3 βαθμοί, 6-9 σετ, 320-339 πόντοι
  20. Νορβηγία, 0 νίκες – 4 ήττες, 1 βαθμός, 4-12 σετ, 317-376 πόντοι
  21. Λουξεμβούργο, 0 νίκες – 4 ήττες, 0 βαθμοί, 1-12 σετ, 256-323 πόντοι
  22. Αλβανία, 0 νίκες – 4 ήττες, 0 βαθμοί, 0-12 σετ, 256-323 πόντοι
  23. Βοσνία, 0 νίκες – 4 ήττες, 0 βαθμοί, 0-12 σετ, 233-302 πόντοι
  24. Αζερμπαϊτζάν, 0 νίκες – 4 ήττες, 0 βαθμοί, 0-12 σετ, 195-300 πόντοι
  25. Ισλανδία, 0 νίκες – 4 ήττες, 0 βαθμοί, 0-12 σετ, 194-300 πόντοι
  26. Κόσοβο, 0 νίκες – 4 ήττες, 0 βαθμοί, 0-12 σετ, 181-300 πόντοι
  27. Γεωργία, 0 νίκες – 4 ήττες, 0 βαθμοί, 0-12 σετ, 169-300 πόντοι
Στο Λουξεμβούργο η Εθνική Ανδρών για την τελική μάχη πρόκρισης στο European League