Στο Λουξεμβούργο η Εθνική Ανδρών για την τελική μάχη πρόκρισης στο European League

Στο Λουξεμβούργο βρίσκεται από το πρωί της Πέμπτης (18/6) η αποστολή της Εθνικής ανδρών για το τρίτο και τελευταίο τουρνουά του European League.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα ταξίδεψε με απευθείας πτήση από την Αθήνα και το μεσημέρι θα πραγματοποιήσει και την πρώτη της προπόνηση στο κεντρικό γήπεδο, όπου το Σάββατο (20/6, 19.30) θα αντιμετωπίσει την Αυστρία και την Κυριακή (21/6, 18.30) το Λουξεμβούργο.

Μετά από τέσσερις αγώνες η Εθνική ανδρών βρίσκεται με ρεκόρ 3-1 στην 6η θέση και για να προκριθεί θα χρειαστεί να νικήσει και τους δύο αγώνες στο Λουξεμβούργο αλλά και συνδυασμό αποτελεσμάτων από τις ομάδες που βρίσκονται από πάνω της στην βαθμολογία.

Η αποστολή της Εθνικής αποτελείται από:

Ακραίοι: Θανάσης Πρωτοψάλτης (Αρχηγός), Αλέξανδρος Ράπτης, Σπύρος Χανδρινός, Σταύρος Μούχλιας.

Θανάσης Πρωτοψάλτης (Αρχηγός), Αλέξανδρος Ράπτης, Σπύρος Χανδρινός, Σταύρος Μούχλιας. Διαγώνιοι: Δημήτρης Μούχλιας, Άγγελος Μάρκου.

Δημήτρης Μούχλιας, Άγγελος Μάρκου. Κεντρικοί: Θοδωρής Βουλκίδης, Δημοσθένης Λινάρδος, Λάμπρος Πιτακούδης, Δημήτρης Θεοδόσης.

Θοδωρής Βουλκίδης, Δημοσθένης Λινάρδος, Λάμπρος Πιτακούδης, Δημήτρης Θεοδόσης. Πασαδόροι: Μάρκος Γαλιώτος, Σταύρος Κασαμπαλής.

Μάρκος Γαλιώτος, Σταύρος Κασαμπαλής. Λίμπερο: Άρης Χανδρινός, Δημήτρης Τζιάβρας.

Το προπονητικό επιτελείο αποτελείται από τον ομοσπονδιακό προπονητή Κώστα Χριστοφιδέλη, τους άμεσους συνεργάτες του Γιώργο Στεφάνου, Κώστα Καρπαθάκη, Μιχάλη Σαρικεΐσογλου, τον τιμ μάνατζερ Μάριο Γκιούρδα, την στατιστικολόγο Βίκυ Νεντή, τον γυμναστή Λάμπρο Δάνα και τον φυσιοθεραπευτή Γιώργο Ζαζά.

ΤΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ

Πρώτο τουρνουά (05-07/06/2026 – Σουηδία): Σουηδία, Αζερμπαϊτζάν, Ελλάδα

Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026

Ελλάδα – Σουηδία 2-3 (25-19, 25-23, 25-27, 18-25, 13-15)

Σάββατο 6 Ιουνίου 2026

Αζερμπαϊτζάν – Ελλάδα 0-3 (20-25, 22-25, 07-25)

Δεύτερο τουρνουά (12-14/06/2026 – Ελλάδα): Ελλάδα, Βόρεια Μακεδονία, Ισλανδία

Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026

Ισλανδία – Ελλάδα 0-3 (14-25, 13-25, 12-25)

Σάββατο 13 Ιουνίου 2026

Βόρεια Μακεδονία – Ισλανδία 3-0 (25-21, 25-23, 25-19)

Κυριακή 14 Ιουνίου 2026

Ελλάδα – Βόρεια Μακεδονία 3-0 (25-19, 25-20, 25-23)

Τρίτο τουρνουά (19-21/06/2026 – Λουξεμβούργο)

Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026

20.30: Αυστρία – Λουξεμβούργο

Σάββατο 20 Ιουνίου 2026

19.30: Ελλάδα – Αυστρία

Κυριακή 21 Ιουνίου 2026

18.30: Λουξεμβούργο – Ελλάδα

Βαθμολογία