Στο Λουξεμβούργο η Εθνική Ανδρών για την τελική μάχη πρόκρισης στο European League

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα ταξίδεψε με απευθείας πτήση από την Αθήνα και το μεσημέρι θα πραγματοποιήσει και την πρώτη της προπόνηση στο κεντρικό γήπεδο, όπου το Σάββατο (20/6, 19.30) θα αντιμετωπίσει την Αυστρία και την Κυριακή (21/6, 18.30) το Λουξεμβούργο.
Μετά από τέσσερις αγώνες η Εθνική ανδρών βρίσκεται με ρεκόρ 3-1 στην 6η θέση και για να προκριθεί θα χρειαστεί να νικήσει και τους δύο αγώνες στο Λουξεμβούργο αλλά και συνδυασμό αποτελεσμάτων από τις ομάδες που βρίσκονται από πάνω της στην βαθμολογία.
Η αποστολή της Εθνικής αποτελείται από:
- Ακραίοι: Θανάσης Πρωτοψάλτης (Αρχηγός), Αλέξανδρος Ράπτης, Σπύρος Χανδρινός, Σταύρος Μούχλιας.
- Διαγώνιοι: Δημήτρης Μούχλιας, Άγγελος Μάρκου.
- Κεντρικοί: Θοδωρής Βουλκίδης, Δημοσθένης Λινάρδος, Λάμπρος Πιτακούδης, Δημήτρης Θεοδόσης.
- Πασαδόροι: Μάρκος Γαλιώτος, Σταύρος Κασαμπαλής.
- Λίμπερο: Άρης Χανδρινός, Δημήτρης Τζιάβρας.
Το προπονητικό επιτελείο αποτελείται από τον ομοσπονδιακό προπονητή Κώστα Χριστοφιδέλη, τους άμεσους συνεργάτες του Γιώργο Στεφάνου, Κώστα Καρπαθάκη, Μιχάλη Σαρικεΐσογλου, τον τιμ μάνατζερ Μάριο Γκιούρδα, την στατιστικολόγο Βίκυ Νεντή, τον γυμναστή Λάμπρο Δάνα και τον φυσιοθεραπευτή Γιώργο Ζαζά.
ΤΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ
Πρώτο τουρνουά (05-07/06/2026 – Σουηδία): Σουηδία, Αζερμπαϊτζάν, Ελλάδα
Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026
- Ελλάδα – Σουηδία 2-3 (25-19, 25-23, 25-27, 18-25, 13-15)
Σάββατο 6 Ιουνίου 2026
- Αζερμπαϊτζάν – Ελλάδα 0-3 (20-25, 22-25, 07-25)
Δεύτερο τουρνουά (12-14/06/2026 – Ελλάδα): Ελλάδα, Βόρεια Μακεδονία, Ισλανδία
Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026
- Ισλανδία – Ελλάδα 0-3 (14-25, 13-25, 12-25)
Σάββατο 13 Ιουνίου 2026
- Βόρεια Μακεδονία – Ισλανδία 3-0 (25-21, 25-23, 25-19)
Κυριακή 14 Ιουνίου 2026
- Ελλάδα – Βόρεια Μακεδονία 3-0 (25-19, 25-20, 25-23)
Τρίτο τουρνουά (19-21/06/2026 – Λουξεμβούργο)
Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026
- 20.30: Αυστρία – Λουξεμβούργο
Σάββατο 20 Ιουνίου 2026
- 19.30: Ελλάδα – Αυστρία
Κυριακή 21 Ιουνίου 2026
- 18.30: Λουξεμβούργο – Ελλάδα
Βαθμολογία
- Ολλανδία, 4 νίκες – 0 ήττες, 12 βαθμοί, 12-0 σετ, 301-219 πόντοι
- Εσθονία, 4 νίκες – 0 ήττες, 12 βαθμοί, 12-1 σετ, 331-266 πόντοι
- Φινλανδία, 4 νίκες – 0 ήττες, 11 βαθμοί, 12-2 σετ, 357-274 πόντοι
- Δανία, 4 νίκες – 0 ήττες, 11 βαθμοί, 12-3 σετ, 351-294 πόντοι
- Ισραήλ, 4 νίκες – 0 ήττες, 11 βαθμοί, 12-4 σετ, 371-294 πόντοι
- ΕΛΛΑΔΑ, 3 νίκες – 1 ήττα, 10 βαθμοί, 11-3 σετ, 331-259 πόντοι
- Τσεχία, 3 νίκες – 1 ήττα, 10 βαθμοί, 11-4 σετ, 357-285 πόντοι
- Ισπανία, 3 νίκες – 1 ήττα, 10 βαθμοί, 11-4 σετ, 344-315 πόντοι
- Ελβετία, 3 νίκες – 1 ήττα, 9 βαθμοί, 10-3 σετ, 321-280 πόντοι
- Πορτογαλία, 3 νίκες – 1 ήττα, 9 βαθμοί, 10-4 σετ, 328-279 πόντοι
- Ρουμανία, 3 νίκες – 1 ήττα, 8 βαθμοί, 9-5 σετ, 324-263 πόντοι
- Σουηδία, 3 νίκες – 1 ήττα, 8 βαθμοί, 10-6 σετ, 354-342 πόντοι
- Λετονία, 2 νίκες – 2 ήττες, 6 βαθμοί, 8-6 σετ, 323-302 πόντοι
- Κροατία, 2 νίκες – 2 ήττες, 6 βαθμοί, 7-6 σετ, 300-272 πόντοι
- Σλοβακία, 2 νίκες – 2 ήττες, 6 βαθμοί, 6-6 σετ, 288-259 πόντοι
- Ουγγαρία, 2 νίκες – 2 ήττες, 6 βαθμοί, 6-6 σετ, 258-268 πόντοι
- Μαυροβούνιο, 2 νίκες – 2 ήττες, 6 βαθμοί, 7-8 σετ, 314-340 πόντοι
- Βόρεια Μακεδονία, 2 νίκες – 2 ήττες, 6 βαθμοί, 6-7 σετ, 297-292 πόντοι
- Αυστρία, 1 νίκη – 3 ήττες, 3 βαθμοί, 6-9 σετ, 320-339 πόντοι
- Νορβηγία, 0 νίκες – 4 ήττες, 1 βαθμός, 4-12 σετ, 317-376 πόντοι
- Λουξεμβούργο, 0 νίκες – 4 ήττες, 0 βαθμοί, 1-12 σετ, 256-323 πόντοι
- Αλβανία, 0 νίκες – 4 ήττες, 0 βαθμοί, 0-12 σετ, 256-323 πόντοι
- Βοσνία, 0 νίκες – 4 ήττες, 0 βαθμοί, 0-12 σετ, 233-302 πόντοι
- Αζερμπαϊτζάν, 0 νίκες – 4 ήττες, 0 βαθμοί, 0-12 σετ, 195-300 πόντοι
- Ισλανδία, 0 νίκες – 4 ήττες, 0 βαθμοί, 0-12 σετ, 194-300 πόντοι
- Κόσοβο, 0 νίκες – 4 ήττες, 0 βαθμοί, 0-12 σετ, 181-300 πόντοι
- Γεωργία, 0 νίκες – 4 ήττες, 0 βαθμοί, 0-12 σετ, 169-300 πόντοι