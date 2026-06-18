Το πρώτο μήνυμα του Νίστρουπ και η υποχρέωση με την Πάκσι!

Ο Τάσος Νικολογιάννης γράφει για το πρώτο μήνυμα του Νίστρουπ σε όλους στον Παναθηναϊκό και την κλήρωση με την Πάκσι.

Ο Νίστρουπ έπεσε με τα μούτρα στην δουλειά με το καλημέρα και από την πρώτη ημέρα έδωσε το στίγμα του. Την Τρίτη μίλησε για πολύ ώρα και με τους δικούς του συνεργάτες και με τα στελέχη του Παναθηναϊκού, σήμερα ήταν η σειρά των παικτών να γνωριστεί μαζί τους.

Το πρώτο πράγμα, που είπε την Τρίτη στο Κορωπί ο Δανός τεχνικός είναι η λέξη ενότητα. Το μήνυμά του ήταν, ότι «μόνο ενωμένοι και όλοι μαζί μπορούμε να πετύχουμε». Και για να είμαι ειλικρινής την ενότητα δεν την ζήτησε, την απαίτησε, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο άνθρωπο, που είναι στον Παναθηναϊκό.

Ο Δανός τεχνικός γνωρίζει πολύ καλά, που ήρθε για αυτό και είπε ότι «για τον Παναθηναϊκό δεν μπορεί να υπάρχει άλλος στόχος παρά μόνο το πρωτάθλημα» και αναφέρθηκε στο πνεύμα νικητή, που πρέπει να έχει η ομάδα.

Οργανωτικός, με ξεκάθαρες ιδέες και διψασμένος να πετύχει. Αυτές τις τρεις λέξεις, είπαν όσοι γνώρισαν τον Νίιστρουπ. Στάθηκαν πολύ στην οργανωτικότητά του, αφού από την πρώτη ημέρα μοίρασε ρόλους στους συνεργάτες του και απαίτησε συγκεκριμένα πράγματα. Τίποτα δεν θέλει να αφήσει στην τύχη και αυτό φάνηκε με το καλημέρα. Την πρώτη ομιλία του στα στελέχη του Παναθηναϊκού και τους συνεργάτες του, την λες εύκολα πωρωτική. Και κυρίως μία ομιλία που δείχνει την δίψα του να πετύχει και να οδηγήσει τον Παναθηναϊκό στην Γη της επαγγελίας μετά από 16 χρόνια.

Οσον αφορά την προπόνησή του και την τακτική του θα έχουμε την δυνατότητα να την δούμε από κοντά στην Ολλανδία που θα βρεθούμε την άλλη εβδομάδα και θα σας μεταφέρουμε ότι βλέπουμε και ότι μαθαίνουμε. Και φυσικά από τα πρώτα φιλικά θα δούμε την ποδοσφαιρική φιλοσοφία του Δανού τεχνικού, που γνώμη μου είναι, ότι ταιριάζει με αυτό, που θέλει ο Παναθηναϊκός.

Φυσικά σιγά-σιγά θα αρχίσουν να έρχονται και οι παίκτες, που θέλει ο Δανός , για να φτιάξει την ομάδα, που θέλει. Το πιο σημαντικό σε πρώτη φάση είναι η ομάδα να πάρει τις τρεις προκρίσεις και να μπει στην League Phase του Conference League. Ο πρώτος αντίπαλος είναι η Πάκσι. Η ομάδα της Ουγγαρίας τερμάτισε τρίτη πέρυσι στο πρωτάθλημα της χώρας της μπροστά από την Ντέμπρετσεν και την Ούιπεστ και πίσω από την Φερεντσβάρος, γνωστά ονόματα του ουγγρικού ποδοσφαίρου.

Ο Παναθηναϊκός είναι υποχρεωμένος να πάρει την πρόκριση με την Πάκσι και να πάει παρακάτω. Αλλά για να πάρει την πρόκριση, πρέπει να παρουσιαστεί σοβαρός και κυρίως να σεβαστεί τον αντίπαλο, αλλιώς θα πάθει ότι έπαθε η ΑΕΚ με την Νόα και θα αποκλειστεί μέσα στο καλοκαίρι από την Ευρώπη. Το γεγονός, ότι η Πάκσι απέκλεισε πέρυσι την Μάριμπορ και αποκλείστηκε από την τρίτη ομάδα της Ουκρανίας και δεν έπαιξε στο Conference δείχνει, ότι είναι μία ομάδα που αν δεν προσέξεις μπορεί να πάθεις ανεπανόρθωτη ζημιά. Ο Νίστρουπ με την Κοπεγχάγη έχει επιτυχίες στα καλοκαιρινά προκριματικά και είμαι σίγουρος, ότι θα την ετοιμάσει την ομάδα όπως πρέπει με στόχο από το πρώτο ματς ο Παναθηναϊκός να κάνει το μεγάλο βήμα για την πρόκριση και στο ΟΑΚΑ να την σφραγίσει.

*Για πρώτη φορά μετά από καιρό η ομάδα λειτουργεί όπως πρέπει και η παρουσία του Στέφανου Κοτσόλη είναι εγγύηση. Η συνεργασία και η χημεία του Κοτσόλη με τον Νίστρουπ είναι άψογη και αυτό είναι το καλύτερο νέο. Οι μεταγραφές θα είναι και καλές και ψαγμένες σύμφωνα και με τα θέλω του προπονητή.

*Δεν είμαι αντικειμενικός, διότι ο Κώστας Μανωλιουδάκης δεν είναι απλά φίλος μου, αλλά αδερφός μου τόσα χρόνια στο ρεπορτάζ, αλλά και στην ζωή. Είμαι σίγουρος, ότι θα πετύχει στον Παναθηναϊκό και του εύχομαι υγεία και όλα πράσινα. Καλωσόρισες Κωστάρα…