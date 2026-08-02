Εξετάζει Ουναΐ η Μπαρτσελόνα

Οι «μπλαουγκράνα» αναζητούν λύσεις μετά τον τραυματισμό του Φρένκι Ντε Γιονγκ.

Την περίπτωση του Αζεντίν Ουναΐ φέρεται να εξετάζει η Μπαρτσελόνα σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Ισπανία,

Οι «μπλαουγκράνα» ψάχνονται για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής μετά και τον τραυματισμό του Φρένκι Ντε Γιονγκ και ο πρώην μέσος του Παναθηναϊκού βρίσκεται ανάμεσα στις επιλογές που αξιολογούν οι άνθρωποι του συλλόγου για την κάλυψη του κενού.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Μπαρτσελόνα εξετάζει σοβαρά την περίπτωσή του, χωρίς ωστόσο να έχει προχωρήσει σε κάποια οριστική κίνηση.

Ο Μαροκινός διεθνής, ο οποίος αγωνίστηκε τη σεζόν 2024-25 στον Παναθηηναϊκό δανεικός από τη Μαρσέιγ και ανήκει πλέον στη Χιρόνα, όπου συνεχίζει την καριέρα του στη La Liga.