Ύμνοι Αρτέτα για Τζόλη: «Θα τον λατρέψετε»! (vid)

Με τα καλύτερα λόγια μίλησε για τον διεθνή μεσοεπιθετικό ο τεχνικός της Άρσερναλ.

Στους ρυθμούς του Χρήστου Τζόλη «χορεύουν» στην Άρσεναλ.

Ο διεθνής μεσοεπιθετικός ξεκίνησε βασικός στο φιλικό με την Τζιρόνα και στο 30ό λεπτό μάλιστα βρήκε δίχτυα ενώ στο 61’ έγινε αλλαγή.

Ο Μικέλ Αρτέτα μετά το τέλος του αγώνα μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Έλληνα άσο.

«Είμαι πολύ ευχαριστημένος μαζί του. Πρώτα απ' όλα, με τον τρόπο που έχει προσαρμοστεί στην ομάδα. Η σύνδεση που έχει με τους συμπαίκτες του, είναι εντυπωσιακή. Πιστεύω ότι θα λατρέψετε όλοι αυτόν τον παίκτη. Είναι πολύ ευθύς ποδοσφαιριστής και δεν χάνει την μπάλα από τα μάτια του» τόνισε ο τεχνικός της αγγλικής ομάδας που συνέκρινε τον Τζόλη με τον Τροσάρ.

«Έχει πολλές ομοιότητες με τον Τροσάρ, σε αρκετά πράγματα και κυρίως στους χώρους που μπορεί να δημιουργήσει. Έπειτα, είναι και η όρεξη που έχει για δουλειά. Είναι αποφασισμένος να αποδείξει την αξία του, σε κάθε προπόνηση. Είναι το όνειρο του να βρίσκεται εδώ και εμείς θέλουμε να τον βοηθήσουμε».