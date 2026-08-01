Χειρουργήθηκε ο Παύλος Παντελίδης, 4-6 μήνες η αρχική εκτίμηση για την αποκατάστασή του

Μετά τις 2:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου (1/8) βγήκε απ’ το χειρουργείο ο άτυχος ποδοσφαιριστής των «πράσινων» - Η ακριβής διάγνωση και ο χρόνος που θα χρειαστεί να επιστρέψει στα γήπεδα.

Ο Παύλος Παντελίδης είναι ο μεγάλος άτυχος του Παναθηναϊκού, καθώς τραυματίστηκε σοβαρά στο φιλικό προπονητικού χαρακτήρα με την Athens Kallithea. Ώρες μετά τον τραυματισμό, ο εξτρέμ των «πράσινων» πέρασε την πόρτα του χειρουργείου.

Η χειρουργική αποκατάσταση ολοκληρώθηκε μετά τις 2:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου (1/8), από τον επικεφαλής του ιατρικού τιμ των «πράσινων», Διονύση Χίσσα και τον ιατρό της ομάδας, Χάρη Λάλο.

Ταυτόχρονα ο Έλληνας εξτρέμ υποβλήθηκε και σε κλινικό και απεικονιστικό έλεγχο. Προκειμένου να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του σοβαρού τραυματισμού. Διαπιστώθηκαν συντριπτικό κάταγμα της περόνης, ρήξη της κάτω κνημοπερονιαίας συνδέσμωσης και ρήξη του δελτοειδούς συνδέσμου.

Η αρχική εκτίμηση για τον χρόνο αποκατάστασής του, είναι από 4 έως 6 μήνες. Με την κατάστασή του να επαναξιολογείται σε τακτά χρονικά διαστήματα.