Φωτιά Βοιωτία: Προληπτική εκκένωση των οικισμών Αγ. Νικόλαος, Προσήλι και Πόρτο Γερμενό

Δραματικές διαστάσεις έλαβε η μεγάλη πυρκαγιά στη Βοιωτία, με τις φλόγες να απειλούν κατοικημένες περιοχές, να προκαλούν εκτεταμένες καταστροφές και να οδηγούν στον απεγκλωβισμό κατοίκων και παραθεριστών δια θαλάσσης.

Τα σημαντικότερα μέτωπα εντοπίζονται στις περιοχές Ξηρονομή, Καλαμάκι, Άγιος Βασίλειος και Πόρτο Γερμένο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν ολονύχτια μάχη για να αποτρέψουν την επέκταση της φωτιάς προς οικισμούς.

Στην περιοχή μεταξύ Δομβραίνας και Αγίου Νικολάου, η εικόνα εμφανίζεται βελτιωμένη σε σχέση με τις προηγούμενες ώρες. Οι ισχυροί άνεμοι έχουν εξασθενήσει, γεγονός που συνέβαλε στον περιορισμό της πυρκαγιάς. Οι φλόγες κινούνται πλέον προς ήδη καμένες εκτάσεις, μειώνοντας τον άμεσο κίνδυνο για τον παραλιακό οικισμό του Αγίου Νικολάου.

Καθοριστική αποδείχθηκε η επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, οι οποίες κατάφεραν να αναχαιτίσουν τη φωτιά περίπου 800 μέτρα πριν από τον οικισμό, αποτρέποντας την είσοδό της στην κατοικημένη περιοχή. Νωρίτερα είχαν σταλεί διαδοχικά μηνύματα του 112 για την εκκένωση του Αγίου Νικολάου και των Αλυκών, ενώ οι κάτοικοι απομακρύνθηκαν προληπτικά.

Παρά τη σχετική ύφεση στο συγκεκριμένο μέτωπο, η πυρκαγιά άφησε πίσω της σημαντικές καταστροφές. Στην ευρύτερη περιοχή της Ξηρονομής έχουν καεί ελαιώνες, καλλιέργειες και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, ενώ οι θυελλώδεις άνεμοι, που κατά τη διάρκεια της ημέρας έφτασαν ακόμη και τα 7 με 8 μποφόρ, δυσχέραναν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης.

Το μεγαλύτερο μέτωπο εξακολουθεί να απασχολεί τις αρχές στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου, του Καλαμακίου και προς το Πόρτο Γερμένο, όπου οι επίγειες δυνάμεις αναμένεται να επιχειρούν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας. Οι συνεχείς αναζωπυρώσεις και οι ισχυρές ριπές του ανέμου διατηρούν τον κίνδυνο σε πολύ υψηλά επίπεδα.

Στην περιοχή της Δομβραίνας, η φωτιά εξακολουθεί να κινείται προς το βουνό, χωρίς προς το παρόν να απειλεί κατοικημένες περιοχές. Οι πυροσβέστες έχουν αναπτυχθεί κατά μήκος του οδικού δικτύου, περιμένοντας την εξέλιξη του μετώπου ώστε να επιχειρήσουν άμεσα όπου χρειαστεί. Παράλληλα, ολόκληρος ο Κορινθιακός Κόλπος παραμένει καλυμμένος από πυκνούς καπνούς, εικόνα που αποτυπώνει το μέγεθος της καταστροφής.

Μετά τη δύση του ηλίου τα εναέρια μέσα σταμάτησαν τις ρίψεις νερού και το βάρος της επιχείρησης πέρασε αποκλειστικά στις επίγειες δυνάμεις. Οι πυροσβέστες έχουν δημιουργήσει έξι αντιπυρικές ζώνες, επιχειρώντας να επιβραδύνουν την πορεία της φωτιάς και να προστατεύσουν τους οικισμούς.

Οι κάτοικοι των περιοχών Προσήλι, Άγιος Νικόλαος και γειτονικοί οικισμοί έλαβαν προειδοποιητικά μηνύματα από το 112 για προληπτική απομάκρυνση. Παρά τις αρχικές αντιδράσεις ορισμένων κατοίκων, οι περισσότεροι εγκατέλειψαν εγκαίρως τις κατοικίες τους, ενώ οι αρχές πραγματοποίησαν ελέγχους πόρτα-πόρτα, δίνοντας απόλυτη προτεραιότητα στην προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Οι αρχές εκτιμούν ότι η νύχτα θα είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς οι επίγειες δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη σε πολλαπλά μέτωπα, με στόχο να περιορίσουν την εξάπλωση της πυρκαγιάς και να προστατεύσουν κατοικημένες περιοχές και κρίσιμες υποδομές.

Πηγή: ertnews.gr