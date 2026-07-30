Εργαζόμενοι κρύβονται σε φέρετρα ή κάνουν τους λουόμενους για να αποφύγουν οι εργοδότες ελέγχους της Επιθεώρησης Εργασίας

Απίστευτες πρακτικές φέρεται να χρησιμοποιούν ορισμένοι εργοδότες προκειμένου να παρακάμψουν την ψηφιακή κάρτα εργασίας και τους ελέγχους της Επιθεώρησης Εργασίας.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ανάμεσα στις μεθόδους που έχουν καταγραφεί περιλαμβάνονται εικονικοί «υπεύθυνοι» τμημάτων, εργαζόμενοι που εμφανίζονται ως πελάτες όταν φτάνουν οι ελεγκτές, αλλά ακόμη και ακραίες περιπτώσεις όπου κρύβονται σε φέρετρα ή ψυκτικούς θαλάμους, προκειμένου να αποφευχθούν οι παραβάσεις και τα πρόστιμα.

Οι έλεγχοι της Επιθεώρησης Εργασίας έχουν ενταθεί ενόψει της θερινής περιόδου, ιδιαίτερα σε τουριστικές περιοχές όπου η απασχόληση αυξάνεται σημαντικά. Σύμφωνα με τα στοιχεία των ελεγκτών, αρκετές επιχειρήσεις επιχειρούν να αποκρύψουν παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας μέσα από ευφάνταστες, αλλά παράνομες πρακτικές.

Μία από τις συχνότερες μεθοδεύσεις αφορά τον χαρακτηρισμό εργαζομένων ως «υπευθύνων», ώστε να εξαιρούνται στην πράξη από την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας.

Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε σούπερ μάρκετ, οι επιθεωρητές διαπίστωσαν ότι σχεδόν όλοι οι εργαζόμενοι εμφανίζονταν ως υπεύθυνοι διαφορετικών τμημάτων, όπως τα ταμεία, τα αλλαντικά, οι διάδρομοι ή τα είδη χαρτικών, παρότι στην πραγματικότητα εκτελούσαν καθήκοντα απλών υπαλλήλων.

Στον χώρο της εστίασης και ιδιαίτερα στα beach bars έχει καταγραφεί μια ακόμη πρακτική αποφυγής των ελέγχων. Όταν εμφανίζονται οι επιθεωρητές, εργαζόμενοι αφήνουν τους δίσκους και τον εξοπλισμό εργασίας, κάθονται στις ξαπλώστρες ή μπαίνουν στη θάλασσα, προσπαθώντας να εμφανιστούν ως πελάτες.

Σε χαρακτηριστική περίπτωση, εργαζόμενος που εξυπηρετούσε πελάτες παρουσιάστηκε ξαφνικά ως λουόμενος, ενώ ο ιδιοκτήτης ανέλαβε προσωρινά το σέρβις της επιχείρησης.

Μια ακόμη συνηθισμένη πρακτική αφορά την παρουσία εργαζομένων στον χώρο εργασίας πριν από την επίσημη έναρξη της βάρδιάς τους.

Σύμφωνα με τους ελεγκτές, σε αρκετές περιπτώσεις εργαζόμενοι προσέρχονται μία ή και μιάμιση ώρα νωρίτερα, χωρίς ο χρόνος αυτός να καταγράφεται ως εργασία. Σε περίπτωση ελέγχου υποστηρίζουν ότι βρίσκονται στην επιχείρηση για να πιουν καφέ ή να προετοιμαστούν πριν ξεκινήσουν τη βάρδιά τους.

Ωστόσο, οι επιθεωρητές εξετάζουν τα πραγματικά δεδομένα και δεν αποδέχονται τέτοιους ισχυρισμούς όταν διαπιστώνεται ότι παρέχεται κανονική εργασία.

Τα... «μακάβρια» περιστατικά

Ανάμεσα στα πιο ακραία περιστατικά που έχουν καταγραφεί από την Επιθεώρηση Εργασίας περιλαμβάνεται περίπτωση σε βιοτεχνία ξυλείας, όπου εργοδότης φέρεται να ζήτησε από εργαζομένους να κρυφτούν μέσα σε φέρετρα κατά τη διάρκεια ελέγχου.

Σε άλλη περίπτωση, σε βιομηχανία τυποποιημένων προϊόντων, εργαζόμενοι εντοπίστηκαν κρυμμένοι μέσα σε ψυκτικούς θαλάμους, ενώ σε κατάστημα ένδυσης εργαζόμενοι είχαν κρυφτεί στα δοκιμαστήρια, την ώρα που η ιδιοκτήτρια υποστήριζε ότι λειτουργούσε μόνη της την επιχείρηση.

Οι πρακτικές αυτές, σύμφωνα με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, αποτελούν προσπάθειες καταστρατήγησης της εργατικής νομοθεσίας και αποφυγής των υποχρεώσεων που προβλέπονται από το σύστημα της ψηφιακής κάρτας εργασίας.