Σίριαλ: Στα δικαστήρια μέχρι το 2027 η υπόθεση των Κλίπερς και Λέοναρντ

Σύμφωνα με το ESPN η υπόθεση του Καουάι Λέοναρντ με τους Κλίπερς παίρνει παράταση μέχρι το 2027

Σύμφωνα με το ESPN η έρευνα για τις οικονομικές παρατυπίες των Λος Άντζελες Κλίπερς γύρω από το συμβόλαιο του Κουάι Λέοναρντ, φαίνεται να παίρνει παράταση μέχρι το 2027.

Η λίγκα ερευνά τις καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες ο οργανισμός του Λος Άντζελες διοχέτευσε κρυφά περίπου 28 εκατομμύρια δολάρια στον Λέοναρντ μέσω χορηγικής συμφωνίας με την εταιρεία «Aspiration», προκειμένου να γλιτώσει την καταστρατήγηση των ορίων του salary cup.

Οι εκπρόσωποι της ομάδας αλλά και ο ίδιος ο παίκτης αρνούνται οποιαδήποτε εμπλοκή η παραβίαση των κανονισμών και δείχνουν αποφασισμένοι να αποδείξουν την αθωότητα τους μέσω του δικαστικού δρόμου.