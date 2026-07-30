Τσέλσι: Επίσημα κάτοικος «Στάμφορντ Μπριτζ» ο Λακρουά (pic+vid)

Η Τσέλσι ανακοίνωσε την απόκτηση του Μαξάνς Λακρουά, με τον 26χρονο να υπογράφει συμβόλαιο έως το 2032.

Σε ακόμη μια σημαντική μεταγραφή προχώρησε η Τσέλσι, αυτή τη φορά με την ανακοίνωση της απόκτησης του Μαξάνς Λακρουά, με τον Γάλλο στόπερ να μετακομίζει στο «Στάμφορντ Μπριτζ» έως το 2032.

Ο 26χρονος αποχώρησε από την Κρίσταλ Πάλας και είναι έτοιμος να ενισχύσει την αμυντική γραμμή των «μπλε», με τον ίδιο να εκφράζει τη χαρά του για τη μεταγραφή του στην Τσέλσι σε δηλώσεις που έκανε.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μαξάνς Λακρουά:

«Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος που αποτελώ μέλος αυτού του υπέροχου συλλόγου. Όλοι γνωρίζουν τον θρύλο της Τσέλσι, την παράδοσή της στις νίκες, και το να είμαι μέρος αυτού είναι μια στιγμή υπερηφάνειας», δήλωσε ο Λακρουά.

«Όταν μίλησα με τον προπονητή, είδα ότι έχουμε την ίδια κατεύθυνση και την ίδια επιθυμία για αυτόν τον σύλλογο».

«Θέλουμε να κερδίζουμε. Όταν βλέπεις την ποιότητα των παικτών που υπάρχουν εδώ, όλα όσα διαθέτουμε γύρω από τον σύλλογο, είναι κάτι που μπορούμε να πετύχουμε. Η φιλοδοξία είναι να κατακτήσουμε τρόπαια και ανυπομονώ να συμβάλω κι εγώ σε αυτό», τόνισε ο Γάλλος.

A message from him to you. 💙 pic.twitter.com/onBIJpFgtj — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 30, 2026



