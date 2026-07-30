Στη Ντεπορτίβο Λα Κορούνια ο Ανχελίνο (pic)

Η Ντεπορτίβο Λα Κορούνια φέρεται να έχει έρθει σε πλήρης προφορική συμφωνία με τον Ανχελίνο για την απόκτησή του από τη Ρόμα, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται πλέον ένα βήμα πριν την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Σημαντική μεταγραφική εξέλιξη για τη Ντεπορτίβο Λα Κορούνια, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, ο ισπανικός σύλλογος έχει συμφωνήσει προφορικά με τον Ανχελίνο για τη μετακίνησή του από τη Ρόμα.

Η συμφωνία αφορά τους βασικούς όρους της συνεργασίας, ενώ απομένουν τα τυπικά και η ανταλλαγή των απαραίτητων εγγράφων πριν πέσουν οι υπογραφές για την επιστροφή του ποδοσφαιριστή σε ισπανικό έδαφος.

Ο Ανχελίνο προέρχεται από μια πλούσια καριέρα σε Αϊντχόφεν, Μάντσεστερ Σίτι, Λειψία, Γαλατασαράι και Ρόμα, με τον Ισπανό αριστερό μπακ να αναμένεται να ενισχύσει την Ντεπορτίβο Λα Κορούνια στην επιστροφή της στην La Liga.