ΠΑΟΚ: «Όλοι μαζί για την πρόκριση - Προστατεύουμε το σπίτι μας»

«Όλοι μαζί προστατεύουμε το σπίτι μας και πάμε για την πρόκριση», το μήνυμα του ΠΑΟΚ για τον πρώτο φετινό αγώνα στην Τούμπα - Οι ασπρόμαυρες οδηγίες.

Η αναμονή τελείωσε, ο ΠΑΟΚ επιστρέφει στο σπίτι του και ψάχνει μία πρόκριση μαζί με τον κόσμο του. Ο Δικέφαλος εφιστά την προσοχή στον κόσμο που θα δώσει το παρών στο γήπεδο της Τούμπας, κοιτώντας μόνο την... ασπρόμαυρη δουλειά και την πρόκριση στον επόμενο γύρο του Europa League.

«Αντιμετωπίζουμε με σεβασμό κάθε αντίπαλο, αποφεύγουμε οποιαδήποτε ενέργεια μπορεί να βλάψει την ομάδα μας, στηρίζουμε τον προπονητή και τους παίκτες μας και τους σπρώχνουμε προς τη νίκη και θυμόμαστε πάντα ότι εμείς παίζουμε ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι», το χαρακτηριστικό μήνυμα του ΠΑΟΚ για τη μεγάλη ρεβάνς της Τούμπας (30/7 20:45).

Όπως αναφέρουν οι Θεσσαλονικείς:

«Η αναμονή τελείωσε. Η Τούμπα ετοιμάζεται να φιλοξενήσει το πρώτο παιχνίδι της νέας σεζόν και η πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο περνάει από την έδρα μας. Όλοι ελπίζουμε το φετινό ευρωπαϊκό ταξίδι του ΠΑΟΚ να ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο και να έχει διάρκεια, επιτυχίες και πολλές μεγάλες βραδιές.

Ένα ταξίδι, στο οποίο η ομάδα, μας χρειάζεται σε κάθε μάχη στο πλευρό της.

Πρώτη πρόκληση της σεζόν, η ρεβάνς με τη Ντιναμό Κιέβου, με τον ΠΑΟΚ να καλείται να σφραγίσει την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο.

Γεμίζουμε την Τούμπα, δημιουργούμε την ατμόσφαιρα που μόνο εμείς ξέρουμε και σπρώχνουμε την ομάδα μας προς τη νίκη και την πρόκριση. Δεν ξεχνάμε, όμως, τι μας έφερε μέχρι εδώ και τι μας οδηγεί όλα αυτά τα χρόνια στις επιτυχίες και στις μεγάλες στιγμές.

Η ενότητα και το πάθος για τον ΠΑΟΚ.

Όλοι μαζί, αντιλαμβανόμενοι τις ιδιαιτερότητες του αγώνα, πρέπει να προστατεύσουμε το γήπεδο μας, να αγνοήσουμε τυχόν προκλήσεις και να μην βάλουμε σε κίνδυνο το μέλλον της ομάδας μας.

Αντιμετωπίζουμε με σεβασμό κάθε αντίπαλο, αποφεύγουμε οποιαδήποτε ενέργεια μπορεί να βλάψει την ομάδα μας, στηρίζουμε τον προπονητή και τους παίκτες μας και τους σπρώχνουμε προς τη νίκη και θυμόμαστε πάντα ότι εμείς παίζουμε ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι.

Θυμίζουμε ότι η Ελληνική Αστυνομία θα διενεργήσει προελέγχους περιμετρικά του γηπέδου και υπενθυμίζουμε ότι στο γήπεδο της Τούμπας απαγορεύεται η χρήση βεγγαλικών, κροτίδων, καπνογόνων, πυρσών και συσκευών laser, η ρίψη αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο, όπως και η ανάρτηση πανό με ρατσιστικό, υβριστικό, πολιτικό ή σεξουαλικό περιεχόμενο.

Οι θύρες της Τούμπας θα ανοίξουν στις 18:45. Φροντίστε να έχετε κάνει έγκαιρα την ταυτοποίηση του εισιτηρίου σας μέσω του Gov.gr Wallet, ιδανικά αμέσως μετά την αγορά του, για να αποφύγετε καθυστερήσεις και προβλήματα.

Από τις 15:00 θα λειτουργεί το τμήμα επίλυσης προβλημάτων εισιτηρίων, για όσους αντιμετωπίζουν θέματα.

Οι φίλαθλοι του Δικεφάλου έχουν τη δυνατότητα μέσω του Gov.gr Wallet να μεταβιβάσουν τα εισιτήρια διαρκείας τους μέχρι και 6 ώρες πριν την έναρξη του παιχνιδιού. Διαβάστε περισσότερες λεπτομέρειες ΕΔΩ.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ διευκρινίζει ότι δεν εμπλέκεται στη διαδικασία προσθήκης του ψηφιακού εισιτηρίου στο Gov Wallet από την αγορά του και εντεύθεν, καθώς και στη διαδικασία της μεταβίβασης εισιτηρίων διαρκείας. Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα παρουσιαστεί σχετικά με την προσθήκη στο Gov.gr Wallet ή τυχόν δυσλειτουργίες ή άτομα που δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό, θα πρέπει να ανατρέξουν αποκλειστικά στο Gov.gr Εξυπηρέτηση Πολίτη (support.gov.gr) & https://wallet.gov.gr/support.

Πάμε ΠΑΟΚΑΡΑ!».