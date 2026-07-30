Here we go: Ο Κουλιεράκης στη Ρόμα με 15 εκατ.!

Μετά τον υποβιβασμό της στη δεύτερη κατηγορία, η γερμανική ομάδα είχε βάλει στην transfer list τον Έλληνα στόπερ και η Ρόμα δεν έχασε την ευκαιρία.
Οι "τζιαλορόσι" κινήθηκαν άμεσα για την απόκτησή του και ο πρώην άσος του ΠΑΟΚ μετακομίζει στην "αιώνια πόλη" για να συνεχίσει την παράδοση των Ελλήνων ποδοσφαιριστών στην ιταλική πρωτεύουσα (Μανωλάς, Τοροσίδης, Χολέμπας, Τσιμίκας).
Η Ρόμα θα καταβάλει 15 εκατ. ευρώ στη Βόλφσμπουργκ, ενώ ο παίκτης αναμένεται να λάβει συμβόλαιο περί τα 2 εκατ. ευρώ ετησίως.
🚨🟡🔴 Konstantinos Koulierakis to AS Roma, here we go! Agreement in place with Wolfsburg on all terms.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 30, 2026
Agreement also with the defender since yesterday, as reported.
Fee worth around €15m for Koulierakis to become new Roma defender. 🇬🇷 pic.twitter.com/IKEDxGhWWN