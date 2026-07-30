Here we go: Ο Κουλιεράκης στη Ρόμα με 15 εκατ.!

Κάτοικος Ρώμης γίνεται ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, με τους "τζιαλορόσι" να δίνουν τα χέρια με την Βόλφσμπουργκ, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Μετά τον υποβιβασμό της στη δεύτερη κατηγορία, η γερμανική ομάδα είχε βάλει στην transfer list τον Έλληνα στόπερ και η Ρόμα δεν έχασε την ευκαιρία.

Οι "τζιαλορόσι" κινήθηκαν άμεσα για την απόκτησή του και ο πρώην άσος του ΠΑΟΚ μετακομίζει στην "αιώνια πόλη" για να συνεχίσει την παράδοση των Ελλήνων ποδοσφαιριστών στην ιταλική πρωτεύουσα (Μανωλάς, Τοροσίδης, Χολέμπας, Τσιμίκας).

Η Ρόμα θα καταβάλει 15 εκατ. ευρώ στη Βόλφσμπουργκ, ενώ ο παίκτης αναμένεται να λάβει συμβόλαιο περί τα 2 εκατ. ευρώ ετησίως.