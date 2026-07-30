Το μήνυμα του Πουαριέ για την γαλλική τετράδα του Παναθηναϊκού: «Πάμε παιδιά»

Ο Βενσάν Πουαριέ έστειλε το δικό του μήνυμα μετά την απόκτηση του Σιλβέιν Φρανσίσκο από τον Παναθηναϊκό, με τον Γάλλο σέντερ να σχολιάζει την γαλλική τετράδα που δημιουργήθηκε στους «πράσινους».

Ο Σίλβεν Φρανσίσκο αποτελεί και τυπικά παίκτης του Παναθηναϊκού, με τους «πράσινους» να τα... σκάνε στην Βιλερμπάν για να κάνουν δικό τους έναν από τους καλύτερους παίκτες της περσινής σεζόν.

Πλέον με την έλευση του Φρανσίσκο το «Τριφύλλι» έχει δημιουργήσει μια γαλλική τετράδα, η οποία δεν έμεινε ασχολίαστη από τον Βενσάν Πουαριέ. Συγκεκριμένα, ο Γάλλος ψηλός ανάρτησε στο Instagram ένα story με τους τέσσερις Γάλλους του Παναθηναϊκού, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Vazi eux…» («Πάμε παιδιά…»), δείχνοντας τον ενθουσιασμό του για τη δυνατή γαλλική παρουσία στο «τριφύλλι».

Στη φωτογραφία εμφανίζονται οι Μουσταφά Φαλ, Σιλβέιν Φρανσίσκο, Γκερσόν Γιαμπουσέλε και Ματίας Λεσόρ με τον Παναθηναϊκό να θυμίζει πλέον μια μικρή... γαλλική αποικία.