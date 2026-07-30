Πόλεμος δισεκατομμυρίων για τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Μουντιάλ

Ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος, εξηγεί γιατί η επιτυχία του Μουντιάλ 2026 ανατρέπει τα δεδομένα στην αγορά των media

Tο Μουντιάλ του 2026 δεν ολοκληρώθηκε απλώς με νέα ρεκόρ προσέλευσης, τηλεθέασης και εμπορικών εσόδων. Άνοιξε και τον δρόμο για μία από τις σημαντικότερες διαπραγματεύσεις στην ιστορία της αθλητικής τηλεόρασης. Η FIFA προετοιμάζει ήδη την πώληση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων των διοργανώσεων του 2030 και του 2034 στις Ηνωμένες Πολιτείες και οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για συμφωνία που μπορεί να φτάσει από 1,5 έως 2 δισ. δολάρια.

Εάν επιβεβαιωθούν αυτές οι προβλέψεις, η αξία του νέου συμβολαίου θα είναι σχεδόν διπλάσια από εκείνη της υφιστάμενης συμφωνίας που είχε υπογραφεί για το Μουντιάλ του 2026. Πρόκειται ουσιαστικά για την πρώτη πραγματική δημοπρασία μετά τη διοργάνωση που άλλαξε τα οικονομικά δεδομένα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τη στρατηγική της FIFA. Σύμφωνα με πληροφορίες του CNBC, η ομοσπονδία εξετάζει να διαθέσει μαζί, σε ένα ενιαίο πακέτο, τόσο τα αγγλόφωνα όσο και τα ισπανόφωνα τηλεοπτικά δικαιώματα. Μέχρι σήμερα τα δύο πακέτα πωλούνταν ξεχωριστά, όμως πλέον η FIFA εκτιμά ότι η συνολική εμπορική αξία τους είναι αρκετά μεγαλύτερη όταν αποτελούν μία ενιαία προσφορά.

Το... δώρο του 2026 και η νέα πραγματικότητα

Η προηγούμενη συμφωνία θεωρείται από πολλούς ανθρώπους της αγοράς ως μία από τις πιο υποτιμημένες στην ιστορία των τηλεοπτικών δικαιωμάτων.

Όταν η FIFA μετέφερε το Μουντιάλ του 2022 από το καλοκαίρι στον χειμώνα, εξαιτίας των ιδιαίτερων κλιματολογικών συνθηκών στο Κατάρ, δημιουργήθηκε σοβαρή αναστάτωση στον τηλεοπτικό προγραμματισμό των Ηνωμένων Πολιτειών. Ως αντιστάθμισμα, η FIFA αποφάσισε να παραχωρήσει απευθείας και τα δικαιώματα του 2026, χωρίς νέα διαγωνιστική διαδικασία.

Έτσι, το Fox απέκτησε το αγγλόφωνο πακέτο έναντι περίπου 485 εκατ. δολαρίων, ενώ το Telemundo της NBCUniversal εξασφάλισε τα ισπανόφωνα δικαιώματα καταβάλλοντας περίπου 600 εκατ. δολάρια. Συνολικά δηλαδή η FIFA εισέπραξε περίπου 1,085 δισ. δολάρια, ποσό που αρκετά στελέχη της αγοράς χαρακτήρισαν πολύ χαμηλότερο από την πραγματική εμπορική αξία του προϊόντος.

Ο πρώην πρόεδρος του ESPN, Τζον Σκίπερ, αλλά και στελέχη της εταιρείας συμβούλων Octagon είχαν υποστηρίξει ότι η συμφωνία ήταν υποτιμημένη κατά εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια. Χαρακτηριστική ήταν η δήλωση του Ντάνιελ Κοέν της Octagon, ο οποίος είχε περιγράψει το συμβόλαιο ως «μία από τις πιο υποτιμημένες συμφωνίες παγκοσμίως».

Τα 1,19 δισ. δολάρια που άλλαξαν την αγορά

Η πραγματική έκρηξη όμως ήρθε με το ίδιο το Μουντιάλ του 2026. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Guideline, η διοργάνωση απέφερε περίπου 1,19 δισ. δολάρια διαφημιστικών εσόδων, σημειώνοντας αύξηση 170% σε σχέση με το Μουντιάλ του 2022.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή ήταν η πορεία της διαφημιστικής αγοράς στο streaming. Τα συνδυασμένα έσοδα των Fox και NBCUniversal στις ψηφιακές πλατφόρμες αυξήθηκαν κατά 839%, φτάνοντας τα 166 εκατ. δολάρια.

Οι αριθμοί αυτοί εξηγούν γιατί πλέον η FIFA θεωρεί ότι η επόμενη συμφωνία μπορεί να κινηθεί σε εντελώς διαφορετικά επίπεδα.

Το Μουντιάλ του 2026 είχε όλα τα χαρακτηριστικά που επιθυμούσε η διαφημιστική αγορά. Διεξήχθη στη Βόρεια Αμερική, επεκτάθηκε σε 48 εθνικές ομάδες, περιλάμβανε περισσότερους αγώνες από κάθε προηγούμενη διοργάνωση και προσέφερε σημαντικά μεγαλύτερο τηλεοπτικό απόθεμα διαφημιστικού χρόνου.

Οι διακοπές ενυδάτωσης έγιναν... χρυσωρυχείο

Ένα από τα στοιχεία που προκάλεσαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον ήταν οι υποχρεωτικές διακοπές ενυδάτωσης. Εκτός από τον προφανή λόγο προστασίας των ποδοσφαιριστών λόγω υψηλών θερμοκρασιών, δημιούργησαν επιπλέον τηλεοπτικά διαφημιστικά διαλείμματα, τα οποία μεταφράστηκαν σε τεράστια εμπορική αξία.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις που δημοσίευσε το The Hollywood Reporter, μόνο αυτές οι διακοπές δημιούργησαν πρόσθετα διαφημιστικά έσοδα μεταξύ 500 και 600 εκατ. δολαρίων. Δηλαδή σχεδόν όσο είχε κοστίσει στο Fox ολόκληρο το τηλεοπτικό πακέτο.

Το συγκεκριμένο στοιχείο έχει ήδη ανοίξει συζήτηση σε ολόκληρη τη βιομηχανία του αθλητισμού. Ο διευθύνων σύμβουλος του Fox Sports, Έρικ Σανκς, δήλωσε ότι δεν γνωρίζει ακόμη αν οι διακοπές ενυδάτωσης θα συνεχιστούν στο Μουντιάλ του 2030, το οποίο θα φιλοξενηθεί κυρίως από την Ισπανία, την Πορτογαλία και το Μαρόκο.

Ωστόσο, αρκετοί αναλυτές θεωρούν πως δύσκολα θα εγκαταλειφθεί ένα μέτρο που αποδείχθηκε τόσο αποδοτικό οικονομικά. Μάλιστα, σύμφωνα με το ESPN, ήδη αρκετές ποδοσφαιρικές λίγκες εξετάζουν την πιθανότητα να υιοθετήσουν ανάλογες πρακτικές στα δικά τους πρωταθλήματα.

Ποιοι διεκδικούν τα δικαιώματα

Η νέα διαδικασία αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα και, σύμφωνα με τον Έρικ Σανκς, αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους έξι έως οκτώ μήνες. Το Fox έχει ήδη επιβεβαιώσει ότι θα συμμετάσχει στη διαδικασία, επιδιώκοντας να διατηρήσει τα δικαιώματα που κατέχει από το 2018.

Παράλληλα, το ESPN επιστρέφει δυναμικά στη διεκδίκηση, καθώς είχε μεταδώσει το Μουντιάλ στις Ηνωμένες Πολιτείες από το 1998 έως το 2014. Ισχυρή υποψηφιότητα αναμένεται να καταθέσει και η NBCUniversal, η οποία διαθέτει ήδη σημαντική εμπειρία από τις ισπανόφωνες μεταδόσεις μέσω του Telemundo.

Η τελική απόφαση θα ανήκει αποκλειστικά στη FIFA, η οποία γνωρίζει ότι βρίσκεται πλέον σε ιδιαίτερα ισχυρή διαπραγματευτική θέση.

Το βλέμμα στο 2034 και τη Σαουδική Αραβία

Η διοργάνωση του 2030 θα αποτελέσει μία ακόμη μεγάλη εμπορική ευκαιρία, όμως αρκετοί θεωρούν ότι η πραγματική αξία του συμβολαίου συνδέεται και με το Μουντιάλ του 2034, το οποίο θα διεξαχθεί στη Σαουδική Αραβία.

Η FIFA επιχειρεί να επανακαθορίσει συνολικά την αξία του σημαντικότερου τηλεοπτικού προϊόντος που διαθέτει. Μετά τα ιστορικά έσοδα από τη διαφήμιση, τα νέα ρεκόρ τηλεθέασης και τη συνεχή άνοδο της ψηφιακής κατανάλωσης αθλητικού περιεχομένου, θεωρεί ότι έχει πλέον όλα τα επιχειρήματα για να απαιτήσει το ακριβότερο τηλεοπτικό συμβόλαιο που έχει υπογραφεί ποτέ για το Μουντιάλ στις Ηνωμένες Πολιτείες.

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