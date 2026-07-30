Χρόνος ανάγνωσης 1’ EUROLEAGUE Παπαθεοδώρου: «Τρομακτικό το ρόστερ που έφτιαξε ο Παναθηναϊκός - Πώς έκλεισε ο Φρανσίσκο» (vid) 30-07-2026 13:07 SDNA Newsroom Μπάσκετ ΟΜΑΔΕΣ Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR ΠΡΟΣΩΠΑ Σιλβέν Φρανσίσκο 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Δείτε το σχόλιο του Βασίλη Παπαθεοδώρου στην εκπομπή Center Fox. Διαφημιζόταν ως η πιο φθηνή στην Ελλάδα: Ξαφνικό λουκέτο για γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ instanews.gr Η πρώτη φωτό της πανέμορφης συντρόφου του που ανέβασε ο Κωνσταντίνος Βασάλος (Pic) dailymedia.gr Εάν δεν βγάλει τραυματισμούς: Ο ιδανικός παίκτης γι’ αυτό που θέλει ο Παναθηναϊκός στο δεξί φτερό menshouse.gr Ενώ η διεύρυνση συνεχίζεται: Η απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη για τον Στέφανο Κασσελάκη instanews.gr Όπως συμβαίνει τώρα με την Οδύσσεια: Αυτή η ελληνική ταινία θα κάνει τον κόσμο να τρέξει στα σινεμά menshouse.gr Τι συμβαίνει με τον Νίκο Μάνεση… dailymedia.gr Πάνω από 8/10 άθλος: Εάν κάνεις μέχρι 1 λάθος σε αυτό το κουίζ ανώτατης δυσκολίας τότε είσαι Πρύτανης γεωγραφίας menshouse.gr Ο ΠΑΟΚ χτύπησε φλέβα χρυσού! menshouse.gr Παπαθεοδώρου: «Τρομακτικό το ρόστερ που έφτιαξε ο Παναθηναϊκός - Πώς έκλεισε ο Φρανσίσκο» (vid) SHARE