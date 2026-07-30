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Παπαθεοδώρου: «Τρομακτικό το ρόστερ που έφτιαξε ο Παναθηναϊκός - Πώς έκλεισε ο Φρανσίσκο» (vid)

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Δείτε το σχόλιο του Βασίλη Παπαθεοδώρου στην εκπομπή Center Fox.
Παπαθεοδώρου: «Τρομακτικό το ρόστερ που έφτιαξε ο Παναθηναϊκός - Πώς έκλεισε ο Φρανσίσκο» (vid)