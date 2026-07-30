Έκλεισε το «μπαμ»: Στη Μαρκό ο Ελ Αραμπί

Η Μαρκό πραγματοποίησε μια μεγάλη μεταγραφή, ολοκληρώνοντας την απόκτηση του Γιουσέφ Ελ Αραμπί, που θα ενισχύει την προσπάθεια του συλλόγου στη Super League 2.

Έτοιμος να επιστρέψει στην Ελλάδα είναι ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί, καθώς η Μαρκό κατάφερε να κλείσει τον Μαροκινό Στράικερ, ολοκληρώνοντας μια σπουδαία μεταγραφή.

Παρά την προσπάθεια της Καέν να υπογράψει τον 39χρονο, που είναι η ομάδα που ξεκίνησε ο Ελ Αραμπί την καριέρα του, η επιθυμία του ίδιου αλλά και της οικογένειάς του ήταν η επιστροφή στην Ελλάδα, με τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού να αναμένεται να ενισχύσει την ομάδα της Μαρκό στη Super League 2.

Η εντυπωσιακή του καριέρα στον Ολυμπιακό

Ο Ελ Αραμπί έγινε γνωστός στο ελληνικό κοινό από τη σπουδαία του καριέρα στον Ολυμπιακό, όπου ο Μαροκινός κατάφερε μέσα σε 5 χρόνια να πετύχει 94 τέρματα και 25 ασίστ σε 225 παιχνίδια, έχοντας κατακτήσει τρία πρωταθλήματα, ένα Κύπελλο Ελλάδας, με το αποκορύφωμα να έρχεται το 2024 και την κατάκτηση του Conference League το 2024.

Ο 39χρονος επιθετικός άφησε το στίγμα του και σε ατομικό επίπεδο, κατακτώντας των τίτλο του κορυφαίου σκόρερ στη Super League τις σεζόν 2019/20 και 2020/21 και του κορυφαίου ποδοσφαιριστή το 2019/20.

Τα 94 γκολ του Ελ Αραμπί τον τοποθετούν στην πέμπτη θέση των κορυφαίων σκόρερ στην ιστορία του Ολυμπιακού, ενώ για ένα διάστημα ήταν και ο κορυφαίος σκόρερ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις στην ιστορία του συλλόγου με 20 τέρματα, αλλά τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί να τον ξεπερνάει την περασμένη σεζόν.

Η «Magic Moment» του Μαροκινού με τη φανέλα των «ερυθρολεύκων» δεν θα μπορούσε να είναι άλλη από το ιστορικό του γκολ κόντρα στην Άρσεναλ στο Emirates Stadium που έδωσε στους Πειραιώτες την πρόκριση για τους «16» του Europa League στην παράταση, τον Φεβρουάριο του 2020.