Άρης: Έλαβε άδεια για να ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη ο Μιρ

Το δικαστήριο της Βαλένθια έκανε δεκτό το αίτημα του παίκτη να του δοθεί άδεια για να ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη

Η υπόθεση του Ράφα Μιρ συνεχίζει να απασχολεί τον Άρη, με τις συζητήσεις να συνεχίζονται.

Μια νέα εξέλιξη μάλιστα φέρνει τον ποδοσφαιριστή όλο και πιο κοντά στη Θεσσαονίκη, καθώς, σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα, ξεπεράστηκε και το τελευταίο εμπόδιο που υπήρχε, το οποίο αφορούσε στη δυνατότητά του να ταξιδέψει εκτός Ισπανίας μετά την ποινή που του έχει επιβληθεί πρωτόδικα για σεξουαλική επίθεση.

Πιο συγκεκριμένα, το Επαρχιακό Δικαστήριο της Βαλένθια έδωσε το πράσινο φως στον Ράφα Μιρ να βρεθεί στην Ελλάδα παρά την ποινή φυλάκισης που του επιβλήθηκε με τον όρο ότι ο ποδοσφαιριστής θα πρέπει να παρουσιάζεται στο ισπανικό προξενείο, μία φορά το μήνα.

Μένει να δούμε αν θα κλειδώσει άμεσα η φιξη του στην συμπρωτεύουσα και αν οι κιτρινόμαυροι θα τον εντάξουν στο δυναμικό τους.