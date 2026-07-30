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Ρεάλ Μαδρίτης: Τραυματίστηκε ο Ασένσιο, εκτός για αρκετές εβδομάδες

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
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Εκτός αναμένεται να μείνει ο Ραούλ Ασένσιο, έπειτα από τον τραυματισμό του σε προπόνηση της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο κεντρικός αμυντικός της Ρεάλ Μαδρίτης, Ραούλ Ασένσιο, υπέστη τραυματισμό στο πόδι, όπως ανακοίνωσε (30/7) ο σύλλογος, με τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης να αναφέρουν ότι ο 23χρονος μπορεί να μείνει εκτός δράσης για αρκετές εβδομάδες.

 «Έχει διαγνωστεί μυϊκός τραυματισμός στο δεξί του πόδι», ανέφερε η Ρεάλ σε ανακοίνωσή της.

 Ο Ασένσιο πραγματοποίησε 23 εμφανίσεις στη La Liga με τη Ρεάλ Μαδρίτης την περασμένη σεζόν, καθώς αντιμετώπιζε πολλαπλούς τραυματισμούς, συμπεριλαμβανομένου ενός χτυπήματος στο κεφάλι τον Φεβρουάριο, ακολουθούμενου από προβλήματα στη γάμπα.

 

Ρεάλ Μαδρίτης: Τραυματίστηκε ο Ασένσιο, εκτός για αρκετές εβδομάδες