Ρεάλ Μαδρίτης: Τραυματίστηκε ο Ασένσιο, εκτός για αρκετές εβδομάδες

Εκτός αναμένεται να μείνει ο Ραούλ Ασένσιο, έπειτα από τον τραυματισμό του σε προπόνηση της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο κεντρικός αμυντικός της Ρεάλ Μαδρίτης, Ραούλ Ασένσιο, υπέστη τραυματισμό στο πόδι, όπως ανακοίνωσε (30/7) ο σύλλογος, με τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης να αναφέρουν ότι ο 23χρονος μπορεί να μείνει εκτός δράσης για αρκετές εβδομάδες.

«Έχει διαγνωστεί μυϊκός τραυματισμός στο δεξί του πόδι», ανέφερε η Ρεάλ σε ανακοίνωσή της.

Ο Ασένσιο πραγματοποίησε 23 εμφανίσεις στη La Liga με τη Ρεάλ Μαδρίτης την περασμένη σεζόν, καθώς αντιμετώπιζε πολλαπλούς τραυματισμούς, συμπεριλαμβανομένου ενός χτυπήματος στο κεφάλι τον Φεβρουάριο, ακολουθούμενου από προβλήματα στη γάμπα.