Παναθηναϊκός: Στην Αθήνα ο Κάνγκουα, πάει ΟΑΚΑ για το ματς με Πάκσι

Ο Κινγκς Κάνγκουα βρίσκεται στην Αθήνα και μάλιστα θα παρακολουθήσει από κοντά το αποψινό παιχνίδι ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Πάκσι. Την Παρασκευή η ανακοίνωσή του.

Ο Κινγκς Κάνγκουα αποτελεί παίκτη του Παναθηναϊκού, με την Χάποελ Μπερ Σεβά να έχει ήδη ανακοινώσει την πώλησή του στο «Τριφύλλι» και τον ίδιο να δίνει χτες το τελευταίο του παιχνίδι με τους Ισραηλινούς, έχοντας μάλιστα κομβικό ρόλο στην πρόκρισή τους.

Ο μέσος από την Ζάμπια λοιπόν βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα στην Ελλάδα και μάλιστα αναμένεται το βράδυ να δώσει το «παρών» στο ΟΑΚΑ, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά τις προσπάθειες των νέων του συμπαικτών στην ρεβάνς με την Πάκσι.

Από εκεί και πέρα, θα περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και την Παρασκευή θα ανακοινωθεί και επίσημα από τους «πράσινους» για τα επόμενα 4 χρόνια, με τον ίδιο βέβαια να έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Ευρώπη από την League Phase και μετά.