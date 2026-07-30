ΑΕΚ: Η παρακάμερα με Σαμσουνσπόρ - Ο ωραίος συνδυασμός στο γκολ και οι αντιδράσεις Νίκολιτς (vid)

Η ΑΕΚ έδωσε στη δημοσιότητα πλάνα από την παρακάμερα του φιλικού με την Σαμσουνσπόρ. Ξεχωρίζει η στιγμή του ωραίου συνδυασμού που έφερε το γκολ και οι αντιδράσεις του Νίκολιτς.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΑΕΚ και το βίντεο της παρακάμερας:

Στο προτελευταίο της φιλικό επί ολλανδικού εδάφους, η ΑΕΚ αντιμετώπισε την τουρκική Σαμσουνσπόρ και γνώρισε την πρώτη της ήττα (2-1), καθώς αν και άνοιξε το σκορ στο 14’ με γκολ του Νίκλας Ελίασον, δέχθηκε δύο τέρματα, ένα στην εκπνοή του πρώτου μέρους και ένα δέκα λεπτά πριν από τη λήξη.



Ο Μάρκο Νίκολιτς προχώρησε σε πολλές αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο φιλικό ματς με την Τσβόλε, ενώ ο Λόβρο Μάγερ πραγματοποίησε το ανεπίσημο ντεμπούτο του με τα κιτρινόμαυρα.



Δείτε όλα τα παρασκήνια της αναμέτρησης, μέσα από την κάμερα του ΑΕΚ TV.