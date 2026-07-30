Socca: Η τελική αποστολή για το Παγκόσμιο της Γερμανίας

Έναν μήνα πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου Socca στο Έσσεν της Γερμανίας, ο ομοσπονδιακός τεχνικός Γιώργος Μπαστάκης ανακοίνωσε τους 14 ποδοσφαιριστές που θα πάρει μαζί του. Η Ελλάδα επιστρέφει στο γήπεδο όπου το 2023 έφτασε μέχρι τα προημιτελικά, με πέντε παίκτες από εκείνη την ιστορική πορεία και αρκετά νέα πρόσωπα σε σχέση με τότε που φιλοδοξούν να οδηγήσουν τη χώρα σε ακόμη μεγαλύτερη διάκριση και με τον εξαιρετικό φετος Χαράλαμπο Μουρέλατο ως τον μοναδικό που δεν έχει πάρει ακόμα το βάπτισμα σε επίσημες διοργανώσεις.

Κάτω από τα δοκάρια βρίσκονται ο πολύπειρος πλεον Γιώργος Καλαμαρίδης, που θα αγωνιστεί στο πέμπτο του Παγκόσμιο Κύπελλο, και ο Μάριος Μουζάκης, ο οποίος κερδίζει την πρώτη του συμμετοχή μετά τις εξαιρετικές εμφανίσεις του στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό.

Στην άμυνα παραμένουν από το προηγούμενο Παγκόσμιο μόνο οι Στέφανος Αμπάρα (2η συμμετοχή σε Παγκόσμιο) και Αλέξανδρος Μουρτζάκης (5η συμμετοχή σε Παγκόσμιο), ενώ την πεντάδα συμπληρώνουν οι Γιώργος Πουλιάνος, Πάρης Πρίκας και Γιάννης Λίτσης που ξεχώρισαν στο Ευρωπαϊκό.

Στη μεσαία γραμμή κλήθηκαν ο MVP της φετινής πρώτης κατηγορίας Socca Αρμάντο Τζαφέρι, που θα αγωνιστεί στη δεύτερη μεγάλη διοργάνωσή του και τέταρτη συνολικά, μαζί με τον Ραφαήλ Τούσα, ο οποίος ετοιμάζεται για την τέταρτη συμμετοχή του σε Παγκόσμιο έχοντας ήδη πετύχει επτά γκολ στα προηγούμενα.

Στην επίθεση επιστρέφει ο Χρήστος Χίσος και φορά ξανά τα γαλανόλευκα από το 23', ενώ παρών θα είναι και ο πρώτος σκόρερ της Ελλάδας στο τελευταίο Παγκόσμιο, Αναστάσης Παπαδόπουλος. Δεν θα μπορούσε να λείπει ο αρχηγός Στράτος Φούσκας, που θα αγωνιστεί στο έβδομο συνεχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο ο οποίος παραμένει κορυφαίος σκόρερ της Ελλάδας στην ιστορία της με 14 γκολ σε Παγκόσμια. Την πεντάδα ολοκληρώνουν ο Θανάσης Πατινιώτης (2η συμμετοχή σε Παγκόσμιο) και ο πρωτοεμφανιζόμενος Χαράλαμπος Μουρελάτος που έκανε μαγικές εμφανίσεις με την ΠΑΣ Νάξου στην Socca Premier League.

Με αυτό το σύνολο, που προέκυψε μέσα από χιλιάδες ποδοσφαιριστές των ελληνικών πρωταθλημάτων Socca, η Ελλάδα ταξιδεύει στη Γερμανία με μοναδικό στόχο να διεκδικήσει ακόμη μία μεγάλη διάκριση στη σημαντικότερη διοργάνωση του αθλήματος ενώ πολλοί ακόμα εξαιρετικοί ποδοσφαιριστές ετοιμάζονται για το Socca Aegean Cup του Οκτωβρίου, με τους οποίους θα ασχοληθούμε μεταγενέστερα.