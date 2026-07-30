«Παναγία μου, τι ρόστερ είναι αυτό»; Ο Παναθηναϊκός προκαλεί τρόμο στους Ισπανούς!

Μια ανάρτηση καταξιωμένου δημοσιογράφου, οι αντιδράσεις των απλών φιλάθλων και ο Παναθηναϊκός που αισθάνεται η Ρεάλ και η Μπαρτσελόνα πως δεν μπορεί να κοιτάξει στα μάτια.

Αν δε σε σέβονται, καλύτερα να σε φοβούνται. Ο σεβασμός, βέβαια, κερδίζεται και δεν επιβάλλεται. Και στις δύο περιπτώσεις, ο Παναθηναϊκός είναι μέσα. Αναφορικά με τον τρόπο που εισέπραξαν στην Ισπανία την είδηση πως και ο Φρανσίσκο θα φορά το «τριφύλλι» από τη νέα σεζόν.

Αναφέρουμε τη συγκεκριμένη χώρα, επειδή έχει δύο υπερδυνάμεις του παγκόσμιου αθλητισμού (Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα), δεκαετίες τώρα έμοιαζε να κυριαρχεί στο μπάσκετ και πλέον έφτασε στο σημείο να… τρέμει σαν το ψάρι μπροστά στους «πράσινους».

Ακόμη μεγαλύτερη αξία αποκτούν αυτές οι αντιδράσεις, μετά το «χαμό» που είχε γίνει με τη Βαλένθια στα πλέι οφ. Η αναγνώριση του τι πετυχαίνει ο Παναθηναϊκός, όμως, είναι συγκλονιστική. Συνδυάζοντας ταυτόχρονα το φόβο και τον θαυμασμό.

Ο καταξιωμένος μπασκετικός δημοσιογράφος, Θέσαρ Σολέρ, έκανε ανάρτηση με μια ενδεικτική δεκάδα παικτών. Δύο σε κάθε θέση.

Φρανσίσκο / Σλούκας

Ναν / Μπάντιο

Χέιζ-Ντέιβις / Μπόνγκα

Γιαμπουσέλε / Χουάντσο

Λεσόρ / Φαλ

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς προπονητής.

Αυτά έγραψε, συνοδεύοντάς τα με μια ξεχωριστή φωτογραφία του Ζέλικο.

Δεν χρειαζόταν να σχολιάσει κάτι άλλο. Αμέσως οι Ισπανοί φίλαθλοι άρχισαν να δείχνουν το… σοκ και το δέος τους. Το φόβο και τη ζήλεια τους. Ένας εξ αυτών, μάλιστα, έκανε πλάκα πως η Μπαρτσελόνα θα τον κοντράρει τον Παναθηναϊκό. Με τον δημοσιογράφο να του απαντά: «Αν είχε 40 εκατομμύρια επιπλέον μπάτζετ…».

Ενδεικτικά, μερικά απ’ όσα έγραψαν οι Ισπανοί φίλαθλοι:

«Τι εκπληκτική ομάδα!».

«Τρομακτικό ρόστερ».

«Ωχ Θεέ μου!»

«Παναγία μου!»

«Δώστε τους από τώρα το τρόπαιο».

«Θα μπορούσε αυτή να είναι η καλύτερη ομάδα στην ιστορία της EuroLeague;».

Οι ακόμη περισσότερο απεγνωσμένοι, ρωτούσαν μήπως μπορεί να αλλάξει ο κανονισμός και να… τιμωρείται με αφαίρεση νικών η υπέρβαση του salary cap.

Πριν λίγο καιρό, ανέλυσαν το πώς κρίθηκε η Ευρωλίγκα. Τώρα, δεν ασχολούνται με τον πρώτο. Ούτε καν με τον δεύτερο, ή τον τρίτο, ή ακόμη και τον τέταρτο. Οι Ισπανοί, δημοσιογράφοι και απλοί φίλαθλοι, με τον τρόπο τους… χαμηλώνουν το βλέμμα μπροστά στον Παναθηναϊκό.

Και δεν πρόκειται για απλούς φίλους κάποιων τυχαίων ομάδων. Παρακολουθούν ACB. Στην πλειοψηφία τους είναι υποστηρικτές της Ρεάλ Μαδρίτης και της Μπαρτσελόνα. «Φτιαγμένοι» με έπαρση, μαθημένοι να βλέπουν σαν… μυρμήγκια όλη την υπόλοιπη Ευρώπη.

Μια ακόμη «υπογραφή» στο συμβόλαιο μεγαλείου του Παναθηναϊκού. Ο σεβασμός, ο φόβος, ο θαυμασμός, είναι εύκολη υπόθεση στο τέλος μιας σεζόν που τερμάτισες πρώτος. Αφού απέτυχες όμως, όταν υπολογίζουν εσένα και μόνο, σχολιάζουν με φόβο και μπασκετική απόγνωση αυτό που δημιουργείς, τότε είναι σα να κέρδισες ξεχωριστά παράσημα.