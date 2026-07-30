Επίσημα στη Ρόμα ο Κάστρο

Το νέο «9άρι» των Ρωμαίων έρχεται από την Μπολόνια!

Ο Αργεντινός επιθετικός, Σαντιάγο Κάστρο, υπέγραψε στη Ρόμα, όπως ανακοίνωσαν οι «τζιαλορόσι», δίχως να αποκαλύψουν το ποσό της μεταγραφής του 21χρονου, το οποίο εκτιμάται, περίπου, σε 35 εκατομμύρια ευρώ συν τον Αρτέμ Ντόβμπικ στην Μπολόνια.

Ο Κάστρο, ο οποίος σημείωσε επτά γκολ την περασμένη σεζόν στη Serie A, θα φορέσει τη φανέλα με τον αριθμό 9 και αναμένεται να συνεργαστεί στην επίθεση με τον Ολλανδό, Ντόνιελ Μάλεν και τον συμπατριώτη του, Πάολο Ντιμπάλα.

Οι Ρωμαίοι με προπονητή τον Τζιάν Πιέρο Γκασπερίνι, τερμάτισαν τρίτοι στη Serie A, η καλύτερη επίδοση από τη σεζόν 2017-2018 και θα αγωνιστούν στο Champions League.