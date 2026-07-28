Το love story που... δηλητηρίασε την Ντινάμο Κιέβου πριν την ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ

Ο γάμος της κόρης του προέδρου των Ουκρανών με τον βασικό κεντρικό αμυντικό Κρίστιαν Μπίλοβαρ προκάλεσε και πάλι... απαίσιες καταστάσεις.

Σήμερα έχουν την τρίτη επέτειο του γάμου τους. Το μυστήριο κρατήθηκε ως επτασφράγιστο μυστικό από όλους. Ελάχιστοι, μετρημένοι στα δάχτυλα, γνώριζαν για αυτή τη σχέση που αργότερα επισφραγίστηκε και με τον καρπό του έρωτα τους, το πρώτο τους παιδί. Υπήρχε λόγος.

Το αποκάλυψε η Γιάνα με μία δημόσια ανάρτηση στο Instagram ένα χρόνο μετά τη γαμήλια τελετή, στις 28 Ιουλίου του 2024: “Ένας χρόνος ως οικογένεια σήμερα”. Τότε ένιωσε έτοιμη να αντιμετωπίσει αυτό που έβλεπε να έρχεται…

Εκείνη, δεν είναι όποια κι όποια. Είναι κόρη του Ίχορ Σούρκις, ενός εκ των πλέον επιφανών ολιγαρχών της χώρας, ο οποίος συνάμα από το 2002 είναι πρόεδρος της Ντινάμο Κιέβου.

Ο αδερφός του, Χριχόρι Σούρκις, υπήρξε πρόεδρος της ουκρανικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου από το 2000 ως το 2012, το επίθετο είναι τόσο βαρύ όσο και η ιστορία του ουκρανικού ποδοσφαίρου.

Εκείνος, γιος του πάμπλουτου εισαγγελέα Ρούσλαν Μπίλοβαρ. Με παππούδες δικηγόρους, αδερφό εισαγγελέα και μία θέση που τον έκανε ένα από τους πιο ισχυρούς ανθρώπους στη χώρα: Μέσα στο γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα για την καταπολέμηση της διαφθοράς σε όλη τη χώρα, κάτι που του επέτρεπε να χειρίζεται υποθέσεις υψίστης ασφαλείας και τεράστιων οικονομικών συμφερόντων από πίσω.

Ο Κρίστιαν Μπίλοβαρ γεννήθηκε το 2001 και από τα 14 μπήκε στις ακαδημίες της Ντινάμο Κιέβου. Ψηλό, λυγερόκορμο παιδί, έφτασε το 1,91, όχι όμως ιδιαίτερα ταλαντούχος.

Κάπως μονοκόμματος, με μέτρια τεχνική, αλλά καλά φυσικά προσόντα, έκανε το αγροτικό του ως δανεικός στην Τσερνομόρετς, την Ντέσνα, έκανε ένα μικρό πέρασμα από την ΑΕΛ Λεμεσού και από το 2024 έχει αγωνιστεί σε 65 παιχνίδια με την φανέλα της Ντινάμο Κιέβου.

Για να το θέσουμε κομψά, δεν είναι ο αγαπημένος των οπαδών της. Για λόγους που είναι εύκολα αντιληπτοί. Κάθε λάθος του, μετράει για διπλό. Υπάρχει μία παγιωμένη άποψη ότι δεν παίζει με την αξία του, αλλά για άλλους λόγους που μπορεί να φανταστεί ο καθένας εύκολα.

Ο Μπίλοβαρ ξεκίνησε στο κέντρο της άμυνας των Ουκρανών και στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, που αποδείχθηκε ότι δεν ήταν ένα από τα καλύτερα του.

Από πολλούς θεωρήθηκε ως ένας από τους υπαίτιους της ήττας με 2-3 και σε μία χώρα που ζει εδώ και χρόνια μέσα σε εμπόλεμο κλίμα, τα πράγματα στο διαδίκτυο ξέφυγαν.

Ο Μπίλοβαρ άρχισε να δέχεται ύβρεις, προσβολές, ακόμα και απειλές κατά της ζωής της δικής του, αλλά και δικών του ανθρώπων.

Αυτός είναι ο λόγος που ο προπονητής των Ουκρανών σκέφτεται σοβαρά να μετατοπίσει τον Τόμας Κεντζιόρα στο κέντρο της άμυνας για τον επαναληπτικό της Τούμπας, ώστε να προστατεύσει τον 25χρονο αμυντικό.

Στην τρίτη επέτειο του γάμου τους, η Γιάνα Σούρκις επανήλθε με διαδικτυακό μήνυμα στο Instagram, το οποίο αυτή τη φορά ήταν πολύ διαφορετικό από τα υπόλοιπα:

«Ήμουν σιωπηλή για πολύ καιρό, όχι επειδή δεν είχα τίποτα να πω, αλλά επειδή πιστεύω ότι αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να αλλάξει. Έχω κουραστεί όμως να σιωπώ.

Πιστεύω ότι αυτό που περνάει ο σύζυγός μου τα τελευταία δύο ή τρία χρόνια είναι πραγματικός διαδικτυακός εκφοβισμός. Όλοι γνωρίζουν σε τι οδηγεί συχνά ο διαδικτυακός εκφοβισμός. Δόξα τον Θεό, έχει δυνατή ψυχοσύνθεση και την υποστήριξη της οικογένειας, αλλά και φίλων.

Δεν θα σε προσβάλω κι εγώ. Είθε όλος ο θυμός σου και όλες οι «ευχές» σου να επιστρέψουν σε εσένα!

Σου εύχομαι ειλικρινά ευτυχία, γιατί μόνο οι πραγματικά δυστυχισμένοι άνθρωποι μπορούν να ξεσπάσουν σε τόσο θυμό πάνω σε έναν άνθρωπο!

Γιατί έγραψα αυτή την ανάρτηση; Επειδή ο γιος μου θα μεγαλώσει και θα ρωτήσει: «Μαμά, γιατί οι άνθρωποι εύχονται κακό ή ακόμη και θάνατο στον μπαμπά μου στο διαδίκτυο;»

Πάντα προστάτευα και θα συνεχίσω να προστατεύω την οικογένειά μου!

ΥΓ Δεν απευθύνομαι σε καμία περίπτωση σε εκείνους τους ανθρώπους που γράφουν βάσιμα σχόλια επί της ουσίας, χωρίς προσβολές και χωρίς να καταφεύγουν σε προσωπικότητες.

Υ.Γ. Αυτό ισχύει και για τους «δημοσιογράφους» που προσπαθούν ό,τι μπορούν να διαφημίσουν το όνομα του συζύγου μου. Άλλωστε, όλοι ενδιαφέρονται για τον… Μπίλοβαρ. Σωστά;

Και όχι, μην προσβάλεστε. Έχετε το δικαίωμα να εκφράσετε τη γνώμη σας και έχω το δικαίωμα να εκφράσω τη δική μου.

Ειρήνη και καλοσύνη σε όλους.

Μην νικιέσαι από το κακό, αλλά νίκησε το κακό με το καλό»