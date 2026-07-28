Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο - Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Τρίτης 28 Ιουλίου 2026 σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 8 οχήματα καθώς και 1 ελικόπτερο. Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρες του δήμου Ασπροπύργου.

Πλησίον της περιοχής της πυρκαγιάς υπάρχουν κατοικίες και υποδομές. Καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο Αττικής. Επιχειρούν 22 #πυροσβέστες με 8 οχήματα καθώς και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 28, 2026

Πηγή: cnn.gr