Συνεχίζει στους Ουόριορς ο Γκριν: Πήρε 27,7 εκατ. δολ. για μονοετές συμβόλαιο

Ο Ντρέιμοντ Γκριν είχε κάνει opt-out από το συμβόλαιό του με τους «πολεμιστές», για να τους δώσει... χώρο να κυνηγήσουν τον Λεμπρόν Τζέιμς.
Όμως, ο «βασιλιάς» επέλεξε τους Σέβεντι Σίξερς και αυτό το πλάνο ακυρώθηκε.
Έτσι, ο "Dray" πήρε το νέο του συμβόλαιο από τους Ουόριορς, το οποίο αξίζει 27,7 εκατ. δολ. και θα έχει μονοετή διάρκεια.
Draymond Green has agreed to return to the Golden State Warriors on a one-year, $27.7 million deal, Klutch Sports CEO Rich Paul tells ESPN. The contract is the same Green opted out of to give the Warriors flexibility to pursue LeBron James, but the sides land his return Tuesday. pic.twitter.com/Hyf1xruzrx— Shams Charania (@ShamsCharania) July 28, 2026