Συνεχίζει στους Ουόριορς ο Γκριν: Πήρε 27,7 εκατ. δολ. για μονοετές συμβόλαιο

Οι Ουόριορς έδωσαν μονοετές συμβόλαιο ύψους 27,7 εκατομμυρίων δολαρίων στον Ντρέιμοντ Γκριν και ο έμπειρος φόργουορντ μένει στο Γκόλντεν Στέιτ.

Ο Ντρέιμοντ Γκριν είχε κάνει opt-out από το συμβόλαιό του με τους «πολεμιστές», για να τους δώσει... χώρο να κυνηγήσουν τον Λεμπρόν Τζέιμς.

Όμως, ο «βασιλιάς» επέλεξε τους Σέβεντι Σίξερς και αυτό το πλάνο ακυρώθηκε.

Έτσι, ο "Dray" πήρε το νέο του συμβόλαιο από τους Ουόριορς, το οποίο αξίζει 27,7 εκατ. δολ. και θα έχει μονοετή διάρκεια.