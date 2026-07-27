Η ΑΕΚ παίρνει Μάγερ! (vid)

Η ΑΕΚ ενεργοποίησε μεταγραφική βόμβα καθώς έκλεισε τον Λόβρο Μάγερ της Βόλσφμπουργκ με το deal να φτάνει τα 6 εκατ. ευρώ!

Ο Κροάτης εν ενεργεία διεθνής μέσος, που το καλοκαίρι του 2023 αγοράστηκε αντί 25.000.000 ευρώ από την Βόλσφμπουργκ θα φοράει για τα επόμενα χρόνια την φανέλα της ΑΕΚ καθώς υπάρχει προφορική συμφωνία σε όλα!

Την είδηση αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο και πλέον μπορούμε να επιβεβαιώσουμε πως όντως ο Μάγερ θα πρέπει να θεωρείται παίκτης της ΑΕΚ και έρχεται για να πάρει την θέση του Πινέδα στον κεντρικό άξονα.

Μιλάμε για μια σπουδαία μεταγραφική προσθήκη με την ΑΕΚ να κάνει οικονομική υπέρβαση καθώς από τα 3,5 εκατ. με τα οποία θα έκλεινε τον Κάνγκουα αποφάσισε να κάνει το all in με τον διοικητικό ηγέτη του club Μάριο Ηλιόπουλο να πατάει το κουμπί για να δοθούν τα περίπου 6 «χαρτιά» που απαιτούνταν για να φτάσουμε στο τελικό deal με τους Γερμανούς και προφανώς με τον ίδιο τον παίκτη που θα υπογράψει όπως όλα δείχνουν για 4 χρόνια.

🚨🟡⚫️ EXCL: AEK Athens verbally agree on deal to sign Croatian midfielder Lovro Majer from Wolfsburg.



Fee over €6m for Majer who will travel this week for medical tests and signatures. 🇭🇷 pic.twitter.com/06ZzOurNB9 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2026

Ποιος είναι ο Λόβρο Μάγερ

Ο Λόβρο Μάγερ ανήκει στη Βόλφσμπουργκ (είχε συμβόλαιο μέχρι το 2028), ενώ σύμφωνα με το Transfermarkt η αξία του φτάνει τα 8 εκατομμύρια ευρώ. Πέρυσι με την γερμανική ομάδα κατέγραψε 30 παιχνίδια (3 γκολ-5 ασίστ) ενώ συνολικά με τους Λύκους έχει 75 συμμετοχές, 10 γκολ, 11 ασίστ την τελευταία τριετία. Στους Λύκους, αγωνίζεται από το 2023, όταν και οι Γερμανοί τον απέκτησαν από την Ρεν εναντι 25 εκατομμυρίων ευρώ! Νωρίτερα στην καριέρα του είχε αγωνιστεί στην πατρίδα του με την Ντιναμό Ζάγκρεμπ και την Λοκομοτίβα, από την οποία ξεκίνησε την καριέρα του. Παράλληλα, είναι διεθνής και την εθνική Κροατίας, με την οποία μετρά 38 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ έχει βρει δίχτυα 9 φορές.

Ο Λόβρο Μάγερ, που αγωνίζεται εδώ και χρόνια στο top ευρωπαϊκό επίπεδο αρχικά με την Ρεν στην Ligue One και εν συνεχεία με την Βόλφσμπουργκ στην Bundesliga, είναι ψημένος στον πρωταθλητισμό καθώς έχει κατακτήσει 4 πρωταθλήματα Κροατίας με την Ντινάμο Ζάγκρεμπ, 1 Κύπελλο Κροατίας και 1 Σούπερ Καπ.