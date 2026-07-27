Νέα εποχή στο βόλεϊ του ΠΑΟΚ: Αναλαμβάνει ο Τσαλόπουλος!

Ο Αντώνης Τσαλόπουλος επιστρέφει οριστικά στο... τιμόνι του βολεϊκού ΠΑΟΚ, αναλαμβάνοντας την προεδρία του τμήματος με στόχο την κατάκτηση των τίτλων!

Προχωρά και επίσημα η νέα εποχή για το τμήμα βόλεϊ του ΠΑΟΚ, καθώς οι Αντώνης Τσαλόπουλος, Θανάσης Χατζόπουλος και Βασίλης Τριλυράκης αναλαμβάνουν τη στήριξη και τη διαχείριση της ομάδας, σηματοδοτώντας μια σημαντική αλλαγή στα διοικητικά δεδομένα.

Οι τρεις άνδρες, που έχουν ήδη συνδέσει το όνομά τους με την αγωνιστική και οργανωτική αναγέννηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, επεκτείνουν πλέον τη δραστηριότητά τους και στο βόλεϊ.

Για τον Αντώνη Τσαλόπουλο, μάλιστα, η συγκεκριμένη ενασχόληση δεν αποτελεί κάτι καινούργιο, καθώς από το 2016 έως το 2022 αποτέλεσε τον βασικό χρηματοδότη του τμήματος.

Η κατάσταση ξεκαθάρισε στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν οι Τσαλόπουλος, Χατζόπουλος και Τριλυράκης, με αφορμή την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν στις επόμενες εκλογές του ΑΣ ΠΑΟΚ, όταν ο πρώτος γνωστοποίησε δημόσια πως είναι διατεθειμένος να αναλάβει τη χορηγική στήριξη του τμήματος βόλεϊ, ώστε να αποφορτιστεί οικονομικά ο Ερασιτέχνης.

Ακολούθησε συνάντηση ανάμεσα στον Αντώνη Τσαλόπουλο και τον πρόεδρο του ΑΣ ΠΑΟΚ, Νίκο Παρασκευόπουλο, κατά την οποία οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία για το πλαίσιο της συνεργασίας τους.

Η συμφωνία επικυρώθηκε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΣ ΠΑΟΚ, το οποίο ενέκρινε τη χορηγία του Αντώνη Τσαλόπουλου, ανοίγοντας και επίσημα τον δρόμο για τη νέα διοικητική και οικονομική σελίδα του τμήματος βόλεϊ του Δικεφάλου.