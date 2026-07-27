«Η Ζαλγκίρις συμφώνησε με τον Ακομπούντου-Εχιόγκου»

Σύμφωνα με Ισπανικά δημοσιεύματα η Ζαλγκίρις συμφώνησε με τον Καοντιρίτσι Ακομπούντου-Εχιόγκου της Τσεντεβίτα

Η Ζαλγκίρις παρουσιάζεται ιδιαίτερα ενεργή στο μεταγραφικό παζάρι και σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο Τσέμα Ντε Λούκας, η λιθουανική ομάδα βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του Καοντιρίτσι Ακομπούντου-Εχιόγκου.

Ο 26χρονος την περασμένη σεζόν αγωνιζόταν στη Μανρέσα, ενώ αποκτήθηκε από την Τσεντεβίτα κατά την τρέχουσα μεταγραφική περίοδο, ενώ αυτές τις μέρες αγωνίστηκε με την ομάδα των Ντάλας Μάβερικς στο φετινό Summer League του ΝΒΑ.

Το συμβόλαιο του με τους Σλοβένους περιλαμβάνει Euroleague - out με προθεσμία ως το τέλος του Ιουλίου, με την ομάδα του Κάουνας να πληρώνει την ρήτρα όπως όλα δείχνουν.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε κατά μέσο όρο 4.5 πόντους και 2.3 ριμπάουντ σε 13.7 λεπτά συμμετοχής στο Eurocup.