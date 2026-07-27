«Η Ζαλγκίρις συμφώνησε με τον Ακομπούντου-Εχιόγκου»

Η Ζαλγκίρις παρουσιάζεται ιδιαίτερα ενεργή στο μεταγραφικό παζάρι και σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο Τσέμα Ντε Λούκας, η λιθουανική ομάδα βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του Καοντιρίτσι Ακομπούντου-Εχιόγκου.
Ο 26χρονος την περασμένη σεζόν αγωνιζόταν στη Μανρέσα, ενώ αποκτήθηκε από την Τσεντεβίτα κατά την τρέχουσα μεταγραφική περίοδο, ενώ αυτές τις μέρες αγωνίστηκε με την ομάδα των Ντάλας Μάβερικς στο φετινό Summer League του ΝΒΑ.
Το συμβόλαιο του με τους Σλοβένους περιλαμβάνει Euroleague - out με προθεσμία ως το τέλος του Ιουλίου, με την ομάδα του Κάουνας να πληρώνει την ρήτρα όπως όλα δείχνουν.
Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε κατά μέσο όρο 4.5 πόντους και 2.3 ριμπάουντ σε 13.7 λεπτά συμμετοχής στο Eurocup.
ÚLTIMA HORA: Kaodirichi Akobundu-Ehiogu (26 a.; 2.08 m.) será nuevo jugador del Zalgiris Kaunas.— Chema de Lucas (@chemadelucas) July 27, 2026
El pívot ex Manresa había fichado por Cedevita Olimpija pero tenía una salida a Euroliga hasta fin de mes.
BREAKING: Kaodirichi Akobundu-Ehiogu (26 y.o.; 2.08 m.) is set to sign…