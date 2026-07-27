Πόσα χοτ ντογκ, μπύρες και αναψυκτικά καταναλώθηκαν στο Παγκόσμιο Κύπελλο

Μία άνευ προηγουμένου «επιχείρηση» κρυβόταν πίσω από το μεγαλύτερο Μουντιάλ στην ιστορία του ποδοσφαίρου, που διοργάνωσαν ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδάς.

Ρεκόρ προσέλευσης θεατών και ιστορικές στιγμές σε κάθε γήπεδο. Ωστόσο, πίσω από κάθε γκολ, γιορτή και εμπειρία αγώνα βρισκόταν μια... επιχείρηση που δεν είχε ξαναγίνει στον αθλητισμό, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η FIFA.

Σε 39 ημέρες, το Παγκόσμιο Κύπελλο έγινε σε τρεις χώρες, 16 πόλεις υποδοχής, 48 βάσεις ομάδων και 645 επίσημες εγκαταστάσεις. Σχεδόν 300.000 διαπιστευμένο προσωπικό υποστήριξε τις λειτουργίες του τουρνουά, καθώς 1.248 παίκτες αγωνίστηκαν μπροστά σε μια συνολική προσέλευση σταδίου άνω των 6,8 εκατομμυρίων φιλάθλων.

Πίσω από τα παρασκήνια, περισσότεροι από 43.000 εθελοντές, 73.700 διαπιστευμένο προσωπικό ασφαλείας και ένα εργατικό δυναμικό της FIFA που εκπροσωπούσε 104 εθνικότητες βοήθησαν στην ασφαλή και επιτυχημένη διεξαγωγή 104 αγώνων. Μόνο οι λειτουργίες ασφαλείας περιελάμβαναν περισσότερες από ένα εκατομμύριο βάρδιες, ενώ τα συστήματα διαπίστευσης επεξεργάστηκαν πάνω από πέντε εκατομμύρια σαρώσεις σε όλες τις εγκαταστάσεις του τουρνουά.

Το τεχνολογικό και μιντιακό αποτύπωμα της διοργάνωσης ήταν εξίσου πρωτοφανές. Το διεθνές κέντρο ραδιοτηλεόρασης στο Ντάλας λειτούργησε ως μια πόλη μέσων ενημέρωσης από μόνο του, φιλοξενώντας χιλιάδες προσωπικό και υποστηρίζοντας την κάλυψη κάθε αγώνα. Καθ' όλη τη διάρκεια του τουρνουά, οι ομάδες παραγωγής χρησιμοποίησαν 5.000 κάμερες, παρήγαγαν περισσότερα από 24.000 στοιχεία περιεχομένου και κατέγραψαν τη δράση για κοινό σε όλο τον κόσμο.

Κατά τη διάρκεια του τουρνουά, πωλήθηκαν σχεδόν 675.000 χοτ ντογκ μέσα στα στάδια, αρκετά για να εκτείνονται περίπου 135 χιλιόμετρα αν τοποθετηθούν από άκρη σε άκρη, ισοδύναμο με την τοποθέτηση περισσότερων από 1.350 γηπέδων ποδοσφαίρου σε μία μόνο γραμμή. Οι φίλαθλοι κατανάλωσαν επίσης περισσότερα από 4,6 εκατομμύρια αναψυκτικά και εμφιαλωμένα νερά και πάνω από 5,5 εκατομμύρια μπύρες κατά τη διάρκεια του τουρνουά.

Τα φεστιβάλ φιλάθλων καλωσόρισαν περισσότερους από εννέα εκατομμύρια επισκέπτες σε όλη τη Βόρεια Αμερική, ενώ το πρόγραμμα επικοινωνίας Know Before You Go της FIFA διένειμε περισσότερα από 2.300 μηνύματα WhatsApp και 7,7 εκατομμύρια email για να βοηθήσουν τους οπαδούς να ζήσουν την εμπειρία του τουρνουά.