Μουντιάλ 2026: Το γκολ του Καμπράλ αναδείχθηκε κορυφαίο της διοργάνωσης (vid)

Η φάση σημειώθηκε στον αγώνα τΠράσινο Ακρωτήριο - Αργεντινή, ο οποίος πήγε στην παράταση μετά το 1-1 της κανονικής διάρκειας. Η «Αλμπισελέστε» προηγήθηκε ξανά στο 92' με τον Μαρτίνες, όμως στο 103' ο Καμπράλ πέτυχε ένα το γκολ, στέλνοντας την μπάλα στο «παραθυράκι» με δυνατό σουτ από πλάγια θέση.
Αν και το Πράσινο Ακρωτήριο δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση, αφού η Αργεντινή νίκησε τελικά με 3-2 χάρη σε αυτογκόλ του Μπόρζες στο 111ο λεπτό, το τέρμα του Καμπράλ έμεινε στην ιστορία ως η πιο θεαματική στιγμή του τουρνουά.
Στην τελική κατάταξη της ψηφοφορίας, τη δεύτερη θέση έχει το γκολ του Έλντορ Σομουρόντοφ με τη φανέλα του Ουζμπεκιστάν, ενώ τρίτος είναι ο Γουίλσον Ισιντόρ της Αϊτής.
A goal that captured your hearts. 💙⚽️— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 6, 2026
Sidny Lopes Cabral is your Hyundai GOTT Round of 32 winner and advances to the final vote.#FIFAWorldCup #Hyundai #HyundaiGOTT2026 #GoalOfTheTournament @Hyundai_Global pic.twitter.com/3cEDG0zwWw