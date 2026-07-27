Μουντιάλ 2026: Το γκολ του Καμπράλ αναδείχθηκε κορυφαίο της διοργάνωσης (vid)

Το γκολ του Καμπράλ απέναντι στην Αργεντινή ψηφίστηκε ως το κορυφαίο του Μουντιάλ 2026, ολοκληρώνοντας την ψηφοφορία της FIFA για το καλύτερο τέρμα της διοργάνωσης που έλαβε χώρα σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

Η φάση σημειώθηκε στον αγώνα τΠράσινο Ακρωτήριο - Αργεντινή, ο οποίος πήγε στην παράταση μετά το 1-1 της κανονικής διάρκειας. Η «Αλμπισελέστε» προηγήθηκε ξανά στο 92' με τον Μαρτίνες, όμως στο 103' ο Καμπράλ πέτυχε ένα το γκολ, στέλνοντας την μπάλα στο «παραθυράκι» με δυνατό σουτ από πλάγια θέση.

Αν και το Πράσινο Ακρωτήριο δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση, αφού η Αργεντινή νίκησε τελικά με 3-2 χάρη σε αυτογκόλ του Μπόρζες στο 111ο λεπτό, το τέρμα του Καμπράλ έμεινε στην ιστορία ως η πιο θεαματική στιγμή του τουρνουά.

Στην τελική κατάταξη της ψηφοφορίας, τη δεύτερη θέση έχει το γκολ του Έλντορ Σομουρόντοφ με τη φανέλα του Ουζμπεκιστάν, ενώ τρίτος είναι ο Γουίλσον Ισιντόρ της Αϊτής.