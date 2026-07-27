Τραγικό δυστύχημα με αλυσοπρίονο στην Αμφιλοχία – Νεκρός ένας 60χρονος με τραύμα στον λαιμό

Τραγικό περιστατικό στην Αμφιλοχία στην περιοχή του Ανοιξιάτικου με έναν 60χρονο να χάνει τη ζωή του από αλυσοπρίονο.

Σύμφωνα με το agriniopress ο άνδρας φέρεται να έκοβε ξύλα με αλισοπρίονο σε δασική έκταση στην Αμφιλοχία.

Απουσιάζοντας αρκετές ώρες, οικεία του πρόσωπα τον αναζήτησαν και δυστυχώς τις μεσημεριανές ώρες, μετά από έρευνες των αρχών, με την αρωγή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας εντοπίστηκε νεκρός σε δύσβατο σημείο.

Εκτιμάται ότι κατά τη διάρκεια των εργασιών που εκτελούσε, το αλυσοπρίονο που χρησιμοποιούσε πιθανότατα του έφυγε από τα χέρια τραυματίζοντάς τον θανάσιμα στον λαιμό.

Όταν τον εντόπισαν τα σωστικά συνεργεία ήταν αργά.

Οι ακριβείς συνθήκες του τραγικού συμβάντος ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Πηγή: newsit.gr