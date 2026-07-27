Football Rankings: Οι πιθανοί αντίπαλοι του Παναθηναϊκού στα Play-Offs του Conference League (pic)

Το «Football Rankings» προβλέπει πως ο Παναθηναϊκός θα φτάσει στα Play-Offs του Conference League, όντας ισχυρός, ενώ παραθέτει και την λίστα με τους πιθανούς αντιπάλους του.

Μπορεί ακόμα να βρισκόμαστε στον 2ο προκριματικό γύρο, όμως η σελίδα «Football Rankings» μέσω του αλγόριθμου που χρησιμοποιεί πήγε... δύο φάσεις παρακάτω, παρουσιάζοντας την πιθανή λίστα των ισχυρών και ανίσχυρων στα Play-Offs της διοργάνωσης.

Ο Παναθηναϊκός λοιπόν βρίσκεται στους ισχυρούς, κάτι που σημαίνει ότι ο αλγόριθμος θεωρεί ότι θα αποκλείσει και την Πάκσι, αλλά και την Σπάρτακ Τρνάβα ή την ΤΣΣΚΑ 1948 στον 3ο προκριματικό.

Στα Play-Offs πάντως δεν θα έχει εύκολο έργο, αφού ανάμεσα στους πιθανούς αντιπάλους του συναντάμε τις Μπεσίκτας, Μπασακσεχίρ, Χετάφε, Χαρτς, Ριέκα και Χάιντουκ Σπλιτ.

Αναλυτικά οι πιθανοί αντίπαλοι του Παναθηναϊκού, βάσει του αλγόριθμου του «Football Rankings»:

Μπασάκσεχιρ (Τουρκία), Χετάφε (Ισπανία), Ριέκα (Κροατία), Κλουζ (Ρουμανία), Μπεσίκτας (Τουρκία), Τβέντε (Ολλανδία), Χαρτς (Σκωτία), Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία), Γιάμπλονετς (Τσεχία), Χράντετς Κράλοβε (Τσεχία), Γκόρνικ Ζάμπρζε (Πολωνία), Κατοβίτσε (Πολωνία), Νόρτζελαντ (Δανία), Απόλλων Λεμεσού (Κύπρος), Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ (Ισραήλ), Σιόν (Ελβετία), ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία), Μάδεργουελ (Σκωτία), Μπράβο (Σλοβενία).