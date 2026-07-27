«Χάος» στην Ιταλική Ομοσπονδία - Σκέψεις για Κιελίνι, φεύγει ο Μαλντίνι

Η υπόθεση του νέου ομοσπονδιακού τεχνικού της Ιταλίας δεν έκλεισε με την απόρριψη του Αντρέα Πίρλο. Οι εξελίξεις φαίνεται να ανοίγουν ένα ακόμη μεγαλύτερο μέτωπο στη διοίκηση της Ομοσπονδίας, καθώς ο Πάολο Μαλντίνι φέρεται να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο παραίτησής του από τη θέση του τεχνικού διευθυντή.

Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, ο Μαλντίνι έχει εκφράσει έντονη δυσαρέσκεια προς τον πρόεδρο της FIGC, Τζιοβάνι Μαλαγκό, θεωρώντας ότι δεν τηρήθηκαν οι δεσμεύσεις που είχαν δοθεί όταν ανέλαβε το πόστο. Η υπόσχεση για πλήρη αυτονομία στις αποφάσεις του αμφισβητήθηκε μετά τις εξελίξεις στην υπόθεση Πίρλο, γεγονός που τον οδηγεί, πλέον, σε πιθανή αποχώρησή του.

Το ίδιο ενδεχόμενο φαίνεται να αφορά και τον στενό συνεργάτη του, Λεονάρντο, δημιουργώντας σοβαρό κενό στη νέα δομή που επιχειρεί να δημιουργήσει η ομοσπονδία. Παρά το βαρύ κλίμα, ο Μαλαγκό δεν εγκαταλείπει την προσπάθεια να μεταπείσει τους δύο άνδρες. Στόχος του είναι να τους διαβεβαιώσει ότι το αρχικό πλάνο δεν αλλάζει και ότι η επιλογή του νέου ομοσπονδιακού τεχνικού θα γίνει σύμφωνα με τη φιλοσοφία που είχε συμφωνηθεί εξαρχής.

Στο αγωνιστικό σκέλος, μετά την οριστική αποχώρηση του Πίρλο από τη λίστα, οι βασικοί υποψήφιοι παραμένουν οι Ρομπέρτο Μαντσίνι και Αντόνιο Κόντε. Ο πρώτος εξακολουθεί να αποτελεί την προσωπική προτίμηση του προέδρου της FIGC, ενώ ο δεύτερος συγκεντρώνει σημαντική υποστήριξη από αρκετούς συλλόγους της Serie A, οι οποίοι επιθυμούν την επιστροφή του στον πάγκο της «Σκουάντρα Ατζούρα».

Την ίδια στιγμή, η διοίκηση της ομοσπονδίας έχει ήδη επεξεργαστεί εναλλακτικό σχέδιο σε περίπτωση που ο Μαλντίνι και ο Λεονάρντο επιβεβαιώσουν την αποχώρησή τους. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Gazzetta dello Sport, ο Τζιοβάνι Μαλαγκό θεωρεί ιδανικό διάδοχο του Μαλντίνι τον Τζόρτζιο Κιελίνι, επιδιώκοντας να εμπιστευθεί τη θέση του τεχνικού διευθυντή σε ακόμη μία εμβληματική μορφή του ιταλικού ποδοσφαίρου.

Η υπόθεση, πάντως, μόνο εύκολη δεν θεωρείται. Ο Κιελίνι κατέχει πλέον διοικητικό ρόλο στη Γιουβέντους ως Chief Club Affairs Officer και οποιαδήποτε μετακίνησή του θα απαιτούσε συμφωνία με τη διοίκηση των «Μπιανκονέρι».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ίδιος ο Κιελίνι είχε εκφραστεί πρόσφατα με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον Πάολο Μαλντίνι, δηλώνοντας πως αποτελεί τον κατάλληλο άνθρωπο για την αναγέννηση του ιταλικού ποδοσφαίρου. Μια πιθανή αντικατάστασή του, επομένως, θα αποτελούσε αναμφίβολα μία εξέλιξη με ιδιαίτερο συμβολισμό.

Παράλληλα, η ενδεχόμενη τοποθέτηση του Κιελίνι στη θέση του τεχνικού διευθυντή θα μπορούσε να επιταχύνει και την επιλογή του νέου προπονητή. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πρώην διεθνής αμυντικός βλέπει θετικά την επιστροφή του Αντόνιο Κόντε στον πάγκο της Ιταλίας, έχοντας συνεργαστεί μαζί του στις επιτυχημένες σεζόν της Γιουβέντους.

Με τον χρόνο να πιέζει και την πρεμιέρα της Ιταλίας στο Nations League απέναντι στο Βέλγιο, στις 25 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη, να πλησιάζει, η FIGC καλείται να δώσει άμεσα λύσεις τόσο στο διοικητικό όσο και στο αγωνιστικό μέτωπο, ώστε η «Σκουάντρα Ατζούρα» να μπει σε νέα εποχή με όσο το δυνατόν λιγότερους κραδασμούς.