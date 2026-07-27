Ολοκληρώθηκε η βόμβα: Παίκτης της Ντόρτμουντ ο Καρέτσας!

Οριστική συμφωνία των Βεστφαλών με τη Γκενκ για την απόκτηση του 19χρονου μεσοεπιθετικού, σε μία από τις σημαντικότερες μεταγραφές του καλοκαιριού!

Η επιθυμία του Κωνσταντίνου Καρέτσα γίνεται πράξη. Το wondekid του ελληνικού ποδοσφαίρου είχε επιλέξει την Μπορούσια Ντόρτμουντ και οι Βεστφαλοί κίνησαν γη και ουρανό και εντέλει βρήκαν το ποσό που χρειαζόταν για να ολοκληρώσουν την μεταγραφή του από την Γκενκ.

Μετά από νέο κύκλο επαφών στο Βέλγιο, οι άνθρωποι της γερμανικής ομάδας βελτίωσαν την οικονομική τους πρόταση, με αποτέλεσμα να βρεθεί η «χρυσή τομή» με τη Γκενκ και να δοθεί το τελικό «πράσινο φως» για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Η Ντόρτμουντ επιθυμούσε να ολοκληρώσει τη μεταγραφή πριν από την αναχώρηση της αποστολής για την καλοκαιρινή περιοδεία στην Ιαπωνία, ωστόσο οι διαπραγματεύσεις χρειάστηκαν περισσότερο χρόνο. Ο τεχνικός διευθυντής του συλλόγου παρέμεινε στο Βέλγιο για τις τελικές συζητήσεις, οι οποίες οδήγησαν τελικά στην επίτευξη συμφωνίας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το συνολικό οικονομικό όφελος για τη Γκενκ μπορεί να φτάσει τα 40 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τα προβλεπόμενα μπόνους, ποσό που κατατάσσει τη μεταγραφή στις μεγαλύτερες στην ιστορία του βελγικού συλλόγου.