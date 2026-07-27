Στην Αναντόλου Εφές ο Kόλιν Μάλκολμ

Και επίσημα παίκτης της Αναντόλου Εφές είναι ο Κόλιν Μάλκολμ. Η Τουρκική ομάδα ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού φόργουορντ, με τις δυο πλευρές να υπογράφουν συμβόλαιο διάρκειας δυο ετών.
Ο Μάλκολμ την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε με την φανέλα της Χάποελ Τελ Αβίβ μετρώντας 7.2 πόντους μέσο όρο, 3.1 ριμπάουντ και 1.1 ασίστ σε 22:12 λεπτά συμμετοχής και πλέον είναι έτοιμος να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του.
Η ανακοίνωση της Χάποελ Τελ Αβίβ:
«Η ομάδα μπάσκετ Χάποελ Τελ Αβίβ χώρισε τους δρόμους της με τον Κόλιν Μάλκολμ μετά από μία σεζόν με την κόκκινη φανέλα.
Ο Μάλκολμ εντάχθηκε στη Χάποελ το περασμένο καλοκαίρι και συμμετείχε στην ιστορική πρώτη σεζόν του συλλόγου στην EuroLeague. Σε 40 αγώνες στο πρωτάθλημα, είχε μέσο όρο 6,8 πόντους, 3,6 ριμπάουντ και 1 ασίστ ανά αγώνα, ενώ είχε ποσοστό ευστοχίας 56,7% στα δύο σουτ και 41,7% στα τρία, και βοήθησε την ομάδα να προκριθεί στα πλέι οφ και να εξασφαλίσει άλλη μια σεζόν στο κορυφαίο πρωτάθλημα της ηπείρου.
Στην Winner Basket League, ο φόργουορντ πραγματοποίησε 12 εμφανίσεις στην κανονική σεζόν, στις οποίες είχε μέσο όρο 8,3 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1,1 ασίστ ανά αγώνα, μαζί με 65,7% στα δίποντα και 30,3% στα τρίποντα.
Η ομάδα μπάσκετ της Χάποελ Τελ Αβίβ ευχαριστεί τον Κόλιν για τον χρόνο του στην ομάδα και του εύχεται πολλές επιτυχίες».
Ailemizin en yeni üyesi Collin Malcolm!— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) July 27, 2026
Son iki sezonda Paris Basketball ve Hapoel Tel Aviv formaları giyen Collin Malcolm ile 2 sezonluk anlaşmaya vardık.
2022-2023 sezonunda Telekom Baskets Bonn ile FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi, 2023-2024 sezonunda da Paris Basketball… pic.twitter.com/8T0bSWoX58