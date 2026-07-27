Στην Αναντόλου Εφές ο Kόλιν Μάλκολμ

Η Αναντόλου Εφές ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Κόλιν Μάλκολμ, με τον πρώην παίκτη της Χάποελ Τελ Αβίβ να υπογράφει διετές συμβόλαιο με την τουρκική ομάδα.

Και επίσημα παίκτης της Αναντόλου Εφές είναι ο Κόλιν Μάλκολμ. Η Τουρκική ομάδα ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού φόργουορντ, με τις δυο πλευρές να υπογράφουν συμβόλαιο διάρκειας δυο ετών.

Ο Μάλκολμ την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε με την φανέλα της Χάποελ Τελ Αβίβ μετρώντας 7.2 πόντους μέσο όρο, 3.1 ριμπάουντ και 1.1 ασίστ σε 22:12 λεπτά συμμετοχής και πλέον είναι έτοιμος να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του.

Η ανακοίνωση της Χάποελ Τελ Αβίβ:

«Η ομάδα μπάσκετ Χάποελ Τελ Αβίβ χώρισε τους δρόμους της με τον Κόλιν Μάλκολμ μετά από μία σεζόν με την κόκκινη φανέλα.

Ο Μάλκολμ εντάχθηκε στη Χάποελ το περασμένο καλοκαίρι και συμμετείχε στην ιστορική πρώτη σεζόν του συλλόγου στην EuroLeague. Σε 40 αγώνες στο πρωτάθλημα, είχε μέσο όρο 6,8 πόντους, 3,6 ριμπάουντ και 1 ασίστ ανά αγώνα, ενώ είχε ποσοστό ευστοχίας 56,7% στα δύο σουτ και 41,7% στα τρία, και βοήθησε την ομάδα να προκριθεί στα πλέι οφ και να εξασφαλίσει άλλη μια σεζόν στο κορυφαίο πρωτάθλημα της ηπείρου.

Στην Winner Basket League, ο φόργουορντ πραγματοποίησε 12 εμφανίσεις στην κανονική σεζόν, στις οποίες είχε μέσο όρο 8,3 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1,1 ασίστ ανά αγώνα, μαζί με 65,7% στα δίποντα και 30,3% στα τρίποντα.

Η ομάδα μπάσκετ της Χάποελ Τελ Αβίβ ευχαριστεί τον Κόλιν για τον χρόνο του στην ομάδα και του εύχεται πολλές επιτυχίες».