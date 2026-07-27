Ο Ινφαντίνο απαντά στους επικριτές της FIFA: «Κάντε διαλογισμό, προσευχηθείτε ή δείτε ποδόσφαιρο»

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, υπερασπίστηκε δημόσια τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, απαντώντας με αιχμηρό τρόπο στην κριτική που δέχθηκε τόσο ο ίδιος όσο και η παγκόσμια ομοσπονδία μετά το τέλος της διοργάνωσης.

Μέσα από μια εκτενή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο ισχυρός άνδρας της FIFA υποστήριξε πως το Μουντιάλ αποτέλεσε «το μεγαλύτερο γεγονός στη Γη», καλώντας όσους ασκούν κριτική να «κάνουν διαλογισμό, να προσευχηθούν ή να δουν έναν ποδοσφαιρικό αγώνα», αντί – όπως ανέφερε – να διαδίδουν μίσος και ψευδείς πληροφορίες.

Ο Ινφαντίνο χαρακτήρισε τη διοργάνωση απόλυτα επιτυχημένη, υποστηρίζοντας πως το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 διεξήχθη με «100% ασφάλεια και προστασία», ενώ έκανε λόγο για μια γιορτή που ανέδειξε την καλύτερη πλευρά της ανθρωπότητας.

Παράλληλα, στάθηκε και στη συμμετοχή του Ιράν, επισημαίνοντας πως η FIFA εργάστηκε ώστε να ξεπεραστούν τα προβλήματα και να εξασφαλιστεί η παρουσία της ομάδας στη διοργάνωση. Ωστόσο, οι δηλώσεις του έρχονται σε αντίθεση με τις καταγγελίες που είχαν γίνει για δυσκολίες στην έκδοση θεωρήσεων εισόδου τόσο για μέλη της ιρανικής αποστολής όσο και για φιλάθλους από διάφορες χώρες.

Έντονη συζήτηση προκάλεσε και η απόφαση της FIFA να αναστείλει την τιμωρία του Αμερικανού επιθετικού Φολαρίν Μπαλογκούν πριν από αγώνα της φάσης των «16», μια κίνηση που προκάλεσε αντιδράσεις από ευρωπαϊκές ποδοσφαιρικές αρχές και ομοσπονδίες.

Κλείνοντας το μήνυμά του, ο πρόεδρος της FIFA επανέλαβε πως ο κόσμος χρειάζεται περισσότερη αγάπη και λιγότερο μίσος, τονίζοντας ότι είναι υπερήφανος για όσα πέτυχε η ομοσπονδία στη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου και καλώντας τους επικριτές να αντιμετωπίσουν το ποδόσφαιρο με μεγαλύτερη αισιοδοξία και σεβασμό.