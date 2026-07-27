Ο Σλάβκο Βίντσιτς ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τη διαιτησία

Τίτλους τέλους στην κορυφαία διαιτητική του καριέρα έβαλε ο Σλάβκο Βίντσιτς, λίγες ημέρες μετά τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Ο Σλάβκο Βίντσιτς αποφάσισε να ολοκληρώσει την πολυετή παρουσία του στους αγωνιστικούς χώρους, ανακοινώνοντας την αποχώρησή του από την ενεργό διαιτησία μόλις μία εβδομάδα μετά τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή.

Ο 46χρονος Σλοβένος διαιτητής έκλεισε την καριέρα του έχοντας διευθύνει τον σημαντικότερο αγώνα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, με την Ισπανία να επικρατεί της Αργεντινής με 1-0 στην παράταση και να κατακτά το τρόπαιο. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση αποτέλεσε την κορυφαία στιγμή μιας διαδρομής που ξεκίνησε το 2000 και τον καθιέρωσε ανάμεσα στους κορυφαίους διαιτητές της Ευρώπης.

Ο Βίντσιτς έγινε διεθνής διαιτητής της FIFA το 2010 και στη διάρκεια της καριέρας του βρέθηκε σε μερικές από τις σημαντικότερες διοργανώσεις του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Εκτός από τον τελικό του Μουντιάλ, είχε προηγουμένως διευθύνει και τον τελικό του Champions League το 2024, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη που απολάμβανε από την UEFA και τη FIFA.

Παράλληλα, συμμετείχε στα Παγκόσμια Κύπελλα και στα κορυφαία ευρωπαϊκά τουρνουά, έχοντας παρουσία στο Μουντιάλ του Κατάρ το 2022, αλλά και στα Euro 2021 και 2024. Με την επιλογή του για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 έγινε ο πρώτος Σλοβένος διαιτητής που ανέλαβε τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική αναμέτρηση σε επίπεδο εθνικών ομάδων.

Η απόφασή του να αποσυρθεί έρχεται αμέσως μετά την κορυφαία στιγμή της καριέρας του, βάζοντας τέλος σε μια πορεία που διήρκεσε περισσότερο από ένα τέταρτο του αιώνα. Στο διάστημα αυτό, ο Βίντσιτς καθιερώθηκε ως ένας από τους πλέον αξιόπιστους και έμπειρους διαιτητές του διεθνούς ποδοσφαίρου, έχοντας παρουσία σε δεκάδες αγώνες υψηλού επιπέδου τόσο σε συλλογικές όσο και σε διεθνείς διοργανώσεις.