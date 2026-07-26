«Ο Παναθηναϊκός συζητάει με την Γαλατάσαραϊ για τον Νέλσον»

Δημοσίευμα από την Τουρκία φέρνει τον Παναθηναϊκό να συζητάει με την Γαλατάσαραϊ για τον Δανό στόπερ.

Μπορεί οι Πράσινοι να έχουν ήδη αποκτήσει δύο κεντρικούς αμυντικούς στην καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο, τους Ολλανδούς, Ντε Φράι και Φαν Ντρόνγκελεν, ωστόσο από την Τουρκία έρχεται στο προσκήνιο και τρίτος στόπερ για το Τριφύλλι.

Όπως αναφέρουν στη γειτονική χώρα, ο Παναθηναϊκός συζητάει με την Γαλατάσαραϊ για τον 27χρονο διεθνή Δανό (18 συμ.) Βίκτορ Νέλσον, ο οποίος δεν υπολογίζεται από την "Τσιμ Μπομ" και βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου.

Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε δανεικός στην Βερόνα, μετρώντας 38 συμμετοχές στη Serie A, ενώ στο β' μισό της προπερσινής χρονιάς είχε παίξει δανεικός και στη Ρόμα. Η Γαλατά τον είχε αποκτήσει από την Κοπεγχάγη αντί 7 εκατ. ευρώ πριν πέντε χρόνια, μετρώντας μαζί της 144 συμμετοχές (4 γκολ, 1 ασίστ).

Στο κέντρο της άμυνάς τους οι Πράσινοι διαθέτουν αυτή τη στιγμή εκτός από τους δύο νεοφερμένους Ολλανδούς, τους Κάτρη, Πάλμερ-Μπράουν και Τουμπά, ενώ ο Ίνγκασον θα χάσει τη σεζόν λόγω ρήξης χιαστού, με τον Γεντβάι να έχει μόλις μετακινηθεί στην Αλ Σαμπάμπ.

Η χρηματιστηριακή αξία του Νέλσον φτάνει στα 6 εκατ. ευρώ, ενώ έχει ύψος 1,85 μ.