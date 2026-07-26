GP Ουγγαρίας: Τρεις επιλογές για ταμείο

Οι κατατακτήριες στο Hungaroring έφεραν τον Λάντο Νόρις στην pole position, όμως η εικόνα του τριημέρου δείχνει ότι ο αγώνας μόνο εύκολη υπόθεση δεν θα είναι για τη McLaren. Η Ferrari έδειξε εξαιρετικό ρυθμό, ενώ η Mercedes παραμένει ικανή να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Από τις διαθέσιμες αγορές, ξεχωρισα τρεις επιλογές.

Σαρλ Λεκλέρ νικητής χωρίς τον Λάντο Νόρις (απόδοση περίπου στο 2.20)

Πρόκειται για μια αγορά που αποκτά ενδιαφέρον αν θεωρεί κάποιος ότι ο Νόρις παραμένει το φαβορί για τη νίκη. Η Ferrari έδειξε πολύ ανταγωνιστική σε όλο το τριήμερο και ο Λεκλέρ θα εκκινήσει από την πρώτη σειρά του grid μετά τις ποινές. Αν ο Βρετανός επιβεβαιώσει τον ρόλο του φαβορί, ο Μονεγάσκος μοιάζει να έχει πολλές πιθανότητες να είναι ο πρώτος από τους υπόλοιπους οδηγούς. Σε αποδόσεις γύρω στο 2.20, η συγκεκριμένη επιλογή παρουσιάζει αξία.

Κίμι Αντονέλι να τερματίσει μπροστά από τον Όσκαρ Πιάστρι (απόδοση περίπου στο 1.70)

Ο νεαρός Ιταλός επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά την ταχύτητά του στις κατατακτήριες. Η ποινή που δέχθηκε δεν αλλάζει την εικόνα που άφησε μέσα στο Σαββατοκύριακο, ενώ η Mercedes δείχνει ικανή να διεκδικήσει ένα καλό αποτέλεσμα. Ο Πιάστρι αποτελεί έναν δύσκολο αντίπαλο, όμως σε αποδόσεις γύρω στο 1.70 η συγκεκριμένη μονομαχία έχει ενδιαφέρον.

Μαξ Φερστάπεν να τερματίσει μπροστά από τον Τζορτζ Ράσελ (απόδοση περίπου στο 1.80)

Η Red Bull δεν είχε το ταχύτερο μονοθέσιο στις κατατακτήριες, όμως ο Φερστάπεν παραμένει ένας από τους κορυφαίους οδηγούς στη διαχείριση αγώνα και στη στρατηγική. Εκκινεί μπροστά από τον Ράσελ και σε μια πίστα όπου οι προσπεράσεις παραμένουν δύσκολες, έχει τον πρώτο λόγο για να διατηρήσει τη θέση του μέχρι την καρό σημαία. Σε αποδόσεις περίπου στο 1.80, η επιλογή είναι ελκυστική.

Οι επιλογές μας