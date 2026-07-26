Γαλάτσι: Βίντεο με νεαρούς που κλέβουν αγροτικό – Προσπαθούσαν επί μισή ώρα, έφεραν νέα μπαταρία και εξαφανίστηκαν με το όχημα

Απίστευτη κλοπή αγροτικού οχήματος σημειώθηκε στο Γαλάτσι, με τη δράση των νεαρών ληστών να έχει καταγραφεί καρέ – καρέ σε βίντεο έξω από το σπίτι του θύματος.

Τέσσερις νεαροί ηλικίας 16 έως 18 ετών εντόπισαν το αγροτικό που είχε αγοράσει πριν λίγες μέρες ένας κάτοικος στο Γαλάτσι προκειμένου να το χρησιμοποιήσει για μάζεμα ελιών. Μάλιστα, οι ληστές επέστρεψαν ακόμη και με μπαταρία για να καταφέρουν να πάρουν το όχημα από το σημείο όπου ήταν σταθμευμένο.

Ένα βίντεο ντοκουμέντο που καταγράφει καρέ-καρέ το θράσος των δραστών έφερε στο ο Alpha. Οι τέσσερις νεαροί χρειάστηκαν περίπου μισή ώρα για να κλέψουν ένα αγροτικό αυτοκίνητο από την πλατεία Κύπρου, στο Γαλάτσι. Η κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τις κινήσεις τους από την πρώτη στιγμή.

Οι δράστες πλησίασαν το όχημα και αρχικά επιχειρούν να το παραβιάσουν από την πλευρά του συνοδηγού. Στη συνέχεια πήγαν στη θέση του οδηγού και συνέχισαν επίμονα τις προσπάθειές τους, χωρίς να φαίνεται να ανησυχούν ότι βρίσκονται σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή, ανάμεσα σε πολυκατοικίες, όπου ανά πάσα στιγμή θα μπορούσε κάποιος να τους αντιληφθεί.

Ιδιοκτήτης του αγροτικού, μηχανικός αυτοκινήτων στο επάγγελμα, ο οποίος είχε αγοράσει το όχημα μόλις πριν από λίγες ημέρες, προκειμένου να το χρησιμοποιεί για την καλλιέργεια των ελαιόδεντρων που διαθέτει στο χωριό του, στο Αίγιο.

Δεν είχε προλάβει ακόμη να βγάλει πινακίδες κυκλοφορίας, καθώς περίμενε την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας. Γνωρίζοντας, ωστόσο, τον κίνδυνο κλοπής, είχε πάρει σχεδόν κάθε πιθανό μέτρο προστασίας.

Πηγή: Newsit.gr