Οι Χιτ θέλουν πακέτο ΝτεΡόζαν και Μπράντλεϊ Μπιλ

Οι Μαϊάμι Χιτ μετά την αποτυχία να προσθέσουν τον Λεμπρόν Τζέιμς δίπλα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Μπαμ Αντεμπάγιο, στρέφουν την προσοχή τους σε άλλες λύσεις.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο «X», ο insider του NBA, Μπρετ Σίγκελ, οι Χιτ θέλουν να αποκτήσουν τόσο τον ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν όσο και τον Μπράντλεϊ Μπιλ, που είναι διατεθειμένοι να υπογράψουν minimum συμβόλαια.

Οι δύο πολύπειροι καλαθοσφαιριστές είναι ελεύθεροι μετά την λύση των συμβολαίων τους από Κινγκς και Κλίπερς αντίστοιχα, με τους Χιτ να δείχνουν έντονο ενδιαφέρον για δύο πρώην All-Star παίκτες.

Η ομάδα από το Μαϊάμι, άλλωστε ψάχνει τα τελευταία κομμάτια του παζλ, μετά το blockbuster trade για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, θέλοντας να προσθέσουν ποιοτικές λύσεις γύρω από τον Έλληνα σούπερ σταρ.