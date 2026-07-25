Ο Ατρόμητος ανακοίνωσε την απόκτηση του Κρίστοφερ Νούνιες

Επίσημη μορφή πήρε η συμφωνία του Ατρόμητου με την Καρταχίνες για τον δανεισμό του Κρίστοφερ Νούνιες, που επιστρέφει στην Ελλάδα και την Super League.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ατρόμητου αναφέρει:

«Η ΠΑΕ Ατρόμητος ανακοινώνει την απόκτηση του Κρίστοφερ Νούνιες με τη μορφή δανεισμού από την Καρταχίνες, με τη συμφωνία των δύο ομάδων να προβλέπει και οψιόν αγοράς του ποδοσφαιριστή στο τέλος της σεζόν 2026/27.

Ο Κρίστοφερ Νούνιες είναι 28 ετών (8/12/1997), αγωνίζεται σε όλες τις θέσεις της μεσαίας γραμμής και είναι διεθνής με την εθνική Κόστα Ρίκα, συμμετέχοντας κανονικά στα τελευταία φιλικά της ομάδας του τον περασμένο Ιούνιο κόντρα σε Κολομβία και Αγγλία.

Ο νέος ποδοσφαιριστής της ομάδας μας προέρχεται από τις Ακαδημίες της Καρταχίνες ενώ έχει αγωνιστεί στη χώρα μας με τη φανέλα της Λαμίας από τον Ιούλιο του 2021 έως τον Δεκέμβριο του 2024, πραγματοποιώντας συνολικά 116 συμμετοχές.

Με την Καρταχίνες προέρχεται από μία γεμάτη σεζόν στην οποία κατέγραψε 35 συμμετοχές, έχοντας 6 γκολ και 4 ασίστ, ενώ εντάσσεται απ’ ευθείας στη διάθεση του προπονητή μας, Ντούσαν Κέρκεζ, αφού ήταν κανονικά στην προετοιμασία της ομάδας του, έχοντας αγωνιστεί και σε πέντε φιλικά.

Ο Κρίστοφερ Νούνιες που θα φορά τη φανέλα με τον αριθμό 11 πραγματοποίησε και τις πρώτες του δηλώσεις στο atromitosfc.gr:

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του Ατρόμητου, κ. Σπανό, τον Τεχνικό Διευθυντή, Γιάννη Αγγελόπουλο και τον προπονητή της ομάδας, Ντούσαν Κέρκεζ για την εμπιστοσύνη τους, την οποία θα δώσω το 100% να δικαιώσω στο γήπεδο.

Έχοντας περάσει μεγάλο διάστημα στην Ελλάδα, είμαι πολύ χαρούμενος που επιστρέφω για μια ομάδα όπως τον Ατρόμητο, τον οποίο επέλεξα από τις άλλες προτάσεις που είχα, διότι έδειξε πόσο με ήθελε, ενώ γνωρίζω το ότι προσφέρει τα πάντα σε έναν ποδοσφαιριστή ώστε να αποδώσει στο μέγιστο των δυνατοτήτων του και πάντα έχει υψηλούς στόχους.

Πραγματικά ανυπομονώ να αρχίσω τις προπονήσεις και να ενταχθώ στην ομάδα, να γνωρίσω τους νέους μου συμπαίκτες και να οδηγήσουμε τον Ατρόμητο στις υψηλότερες θέσεις της βαθμολογίας της Super League. Σύμμαχο σε αυτό θα έχουμε τον κόσμο μας που θυμάμαι ότι πάντα, είτε εντός, είτε εκτός έδρας είναι εκεί και στηρίζει τον Ατρόμητο».