Ο Χολμς... αυτοπροτάθηκε στους Σίξερς λόγω Λεμπρόν: «Ξέρω ήδη την πόλη»

Ο Ρισόν Χολμς με τοποθέτηση του μέσω του X αυτοπροτάθηκε στους Σίξερς μετά την συμφωνία με τον Λεμπρόν Τζέιμς, με τον Αμερικανό ψηλό να γράφει πως... ξέρει την πόλη.

Η «βόμβα» με την απόφαση του Λεμπρόν Τζέιμς να συνεχίσει την καριέρα του στους Σίξερς ήρθε σαν «βόμβα» το απόγευμα της Παρασκευής (24/7), με τον «Βασιλιά» να μετακομίζει για τα επόμενα δυο χρόνια.

Ένας από τους ανθρώπους που ξαφνιάστηκαν από την επιλογή του ΛεΜπρόν ήταν και ο άλλοτε σέντερ του Παναθηναϊκού, Ρισόν Χολμς. Μέσω μιας δημοσίευσής του στο «Χ» φρόντισε να δείξει τον ενθουσιασμό του, αλλά δεν έχασε την ευκαιρία και... αυτοπροτάθηκε στον οργανισμό λέγοντας: «Φίλε, ο ΛεΜπρόν στη Φιλαδέλφεια, τελείως τρελό σοβαρά… Πάντως αν χρειάζεστε άλλον έναν, εγώ την ξέρω ήδη την πόλη».