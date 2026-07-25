Μεγάλη κούρσα από τον Φρανκς στα 400 μ. - Πρωτιές για Κορακίδη, Πανταζή και Δόση (vids)

Ο Γιώργος Φρανκς στα 400 μέτρα, ο Γιάννης Κορακίδης στη σφυροβολία, ο Ανδρέας Πανταζής στο τριπλούν και η Παναγιώτα Δόση στο άλμα εις ύψος ήταν οι μεγάλοι νικητές των αγωνισμάτων στο Stoiximan Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στίβου, που διεξάγεται στον Βόλο.

Ο Φρανκς επιβεβαίωσε την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση, φτάνοντας με άνεση στην πρώτη θέση στα 400 μ. με χρόνο 45.52.

Ο κάτοχος του πανελληνίου ρεκόρ (44.88), ο οποίος επέστρεψε πρόσφατα στην Ελλάδα, έδειξε πως βρίσκεται σε πολύ καλό επίπεδο ενόψει του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Μπέρμιγχαμ. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Κύπριος Παύλος Νικολάου με νέο ατομικό ρεκόρ (46.20), ενώ τρίτος ήταν ο Βαγγέλης Καϊκής με 46.57. Την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσαν ο Σπύρος Κονιδάρης (47.04) και ο Κυριάκος Τσικιλής (47.17).

Στη σφυροβολία, ο Γιάννης Κορακίδης πανηγύρισε τον πρώτο πανελλήνιο τίτλο της καριέρας του με δραματικό τρόπο. Βρισκόταν στην έκτη θέση μέχρι και την πέμπτη προσπάθεια, όμως στην τελευταία του βολή έστειλε τη σφύρα στα 75.57, σημειώνοντας τη δεύτερη καλύτερη επίδοση της καριέρας του και ανεβαίνοντας στην κορυφή.

Ο Γιώργος Παπαναστασίου, που είχε κρατήσει το προβάδισμα με βολή στα 74.75, κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο, ενώ τρίτος ήταν ο Μιχάλης Αναστασάκης με 74.61. Ακολούθησαν οι Χρήστος Φραντζεσκάκης (74.15), Άγγελος Μαντζουράνης (73.99), Ορέστης Ντουσάκης (73.32), ενώ ο Κώστας Ζάλτος, που δεν ήταν απόλυτα υγιής, ολοκλήρωσε τον αγώνα με καλύτερη βολή στα 65.41.

Στο άλμα εις ύψος γυναικών, η Παναγιώτα Δόση εξασφάλισε τη νίκη περνώντας το 1.83 και στη συνέχεια επιχείρησε χωρίς επιτυχία να ξεπεράσει το 1.86, που θα αποτελούσε την κορυφαία φετινή της επίδοση. Παρ' όλα αυτά, πανηγύρισε τον τέταρτο πανελλήνιο τίτλο της.

Το αργυρό μετάλλιο κατέκτησε η Χριστίνα Ευκολίδου με νέο ατομικό ρεκόρ στα 1.77, ενώ τρίτη ήταν η Σοφία Χατζηπαναγιωτίδου, η οποία ισοφάρισε το ατομικό της ρεκόρ με άλμα στα 1.74.

Ο Ανδρέας Πανταζής αναδείχθηκε νικητής στο τριπλούν ανδρών, κατακτώντας για δεύτερη φορά στην καριέρα του τον τίτλο, μετά την επιτυχία του το 2023. Ο αθλητής του ΑΟ Μεγάρων ήταν ο μοναδικός του τελικού που ξεπέρασε τα 16 μέτρα, έχοντας κορυφαίο άλμα στα 16.39 (0.6) από την πρώτη του προσπάθεια, η οποία αποδείχθηκε και η καλύτερη του αγώνα. Πάνω από το συγκεκριμένο όριο βρέθηκε και στην πέμπτη προσπάθειά του, όταν προσγειώθηκε στα 16.01 (1.4).

Το αργυρό μετάλλιο κατέκτησε ο Δημήτρης Τσιάμης, ο οποίος στα 44 του χρόνια έδωσε ακόμη μία φορά το «παρών» σε Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, διεκδικώντας τον 13ο τίτλο της καριέρας του. Ο αθλητής του Ολυμπιακού είχε καλύτερο άλμα στα 15.97 (0.2), επίδοση που σημείωσε στην πρώτη του προσπάθεια. Η μάχη για το χάλκινο μετάλλιο κρίθηκε στην τελευταία προσπάθεια, με τον Χρήστο Κουτσογάκη (ΓΣ Ελευθέριος Βενιζέλος) να πραγματοποιεί άλμα στα 15.95 (1.4) και να ανεβαίνει στο βάθρο.