Έκτος σερί τίτλος για Καραλή, χωρίς να ξεπεράσει τα 6,00 μ. (vids)

Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε ακόμη έναν πανελλήνιο τίτλο στο επί κοντώ ανδρών στο Stoiximan Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του Βόλου, ολοκληρώνοντας τον αγώνα του με καλύτερο άλμα στα 5,80 μ.

Ο Έλληνας πρωταθλητής μπήκε στον αγώνα στα 5,66 μ., όπου χρειάστηκε την τρίτη του προσπάθεια για να ξεπεράσει τον πήχη.

Στη συνέχεια πέρασε με την πρώτη τα 5,80 μ., όμως δεν κατάφερε να υπερβεί τα 6,00 μ., έχοντας τρεις άκυρες προσπάθειες, με αποτέλεσμα να ολοκληρώσει εκεί τον αγώνα του.

Ο Καραλής, ο οποίος προερχόταν από το 5,95 μ. στο Diamond League του Λονδίνου, έχει ήδη ξεπεράσει δύο φορές φέτος τα 6,00 μ. στον ανοιχτό στίβο και αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα μεγάλα ονόματα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Μπέρμιγχαμ, όπου θα διεκδικήσει ακόμη μία σημαντική διάκριση.

Παράλληλα, ο 26χρονος πανηγύρισε τον έκτο διαδοχικό πανελλήνιο τίτλο του στο αγώνισμα, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του στο επί κοντώ από το 2021.

Το αργυρό μετάλλιο κατέκτησε ο Γιάννης Ρίζος με άλμα στα 5,56 μ., ενώ τρίτος ήταν ο Γιώργος Παπαναστασίου με 5,12 μ. Ο Αντώνης Σάντας κατέλαβε την τέταρτη θέση, έχοντας επίσης καλύτερο άλμα στα 5,12 μ., αλλά με περισσότερες προσπάθειες.