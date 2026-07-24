Επιμένει για Ουόκαπ η Ντουμπάι: Ανέβασε την προσφορά της

Νέα πρόταση κατέθεσε η Ντουμπάι για τον Τόμας Ουόκαπ στον Ολυμπιακό.

Δεν εγκαταλείπει την προσπάθεια για τον Τόμας Ουόκαπ η Ντουμπάι, παρά την πρώτη άρνηση του Ολυμπιακού να τον παραχωρήσει. Η ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων είναι διατεθειμένη να δώσει ένα χρυσό συμβόλαιο στον 34χρονο πόιντ γκαρντ, έως και 3 εκατ. ευρώ, ωστόσο η προσφορά που έκανε στους «ερυθρόλευκους» ήταν πολύ χαμηλή.

Συγκεκριμένα, η Ντουμπάι έδινε 600.000 ευρώ για τον Ουόκαπ και μάλιστα σε δυο ισόποσες δόσεις. Ωστόσο, στον Ολυμπιακό απέρριψαν την προσφορά χωρίς δεύτερη σκέψη. Ωστόσο οι Άραβες επιστρέφουν με πρόταση κοντά στο 1 εκατ. ευρώ, που πάλι δεν πρόκειται να γίνει δεκτή από τους Πειραιώτες.

Ο Ολυμπιακός έχει ξεκαθαρίσει ότι υπολογίζει τον παίκτη στα πλάνα του για τη νέα σεζόν, που ίσως έχει κάπως πιο περιορισμένο ρόλο, αλλά δεν πρόκειται να τον αφήσει, ειδικά με τόσο χαμηλά ποσά.