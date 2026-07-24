Ο Κβαρατσχέλια έχει... ποδοσφαιρικό κλώνο και είναι ο 16χρονος αδερφός του! - Βγάζει μάτια στο Conference

Ο 16χρονος Τορνίκε Κβαρατσχέλια, αδερφός του σταρ της Παρί Σ.Ζ., έκανε την παρθενική του εμφάνιση στη βασική ενδεκάδα της Ντιναμό Τιφλίδας στην Ευρώπη και χάρισε αμέτρητα highlights.

Νέο παιδί-θαύμα για το ποδόσφαιρο της Γεωργίας που ανήκει κι αυτός στην οικογένεια Κβαρατσχέλια! Πρόκειται για τον 16χρονο αδερφό του σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν, ο οποίος στα 25 του χρόνια έχει προλάβει να κατακτήσει μεταξύ άλλων δύο Τσάμπιονς Λιγκ και δύο πρωταθλήματα Γαλλία με τους Παριζιάνους, αλλά και δύο πρωταθλήματα Ιταλίας με τη Νάπολι.

Όσο για τον Τορνίκε Κβαρατσχέλια, περί ου ο λόγος, αποκτήθηκε τον περασμένο Γενάρη από την Ντιναμό Τιφλίας, πριν ακόμα κλείσει τα 16 του χρόνια κι εντάχθηκε αρχικά στη Β' ομάδα. Το καλοκαίρι ωστόσο προωθήθηκε στην ανδρική και δεν άργησε να πάρει το βάπτισμα του πυρός. Μετράει ήδη οκτώ συμμετοχές, με τις τρεις εξ αυτών στα προκριματικά του Conference League. Αρχικά έπαιξε ως αλλαγή στα δύο ματς με την Μόντορφ και χθες (23/7) πήρε για πρώτη φορά φανέλα βασικού στο 3-0 επί της Ζαλγκίρις, παίζοντας στο αριστερό φτερό. Όπως ακριβώς και ο αδερφός του!

Και τι έκανε; Παπάδες! Ασταμάτητες ντρίμπλες στους αντιπάλους του, συνεχείς κούρσες που σταματούσαν μόνο με φάουλ και κάθε επαφή του με την μπάλα έκανε τους Λιθουανούς να... ψάχνονται για το πώς θα τον σταματήσουν!

Απολαύστε τον!

